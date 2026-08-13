Robo de cables eléctricos afecta a residentes y comerciantes de comunidad de Constanza

Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que desconocidos sustraen el cableado eléctrico. ( CEDIDAS A DIARIO LIBRE )

El robo de cables eléctricos afecta a residentes y comerciantes del municipio de Constanza, provincia La Vega, donde desconocidos fueron captados mientras sustraían las conexiones que llevan energía a viviendas y establecimientos comerciales.

El caso se registró en la comunidad El Cercado, cuyos moradores señalan que en esa zona este tipo de robos se ha registrado en reiteradas ocasiones.

Robo de cables eléctricos

Imágenes captadas en el lugar muestran a dos personas, aún sin identificar, mientras desprenden cables eléctricos durante horas de la madrugada.

La acción dejó sin servicio energético a los residentes y negocios del lugar.

Los afectados deben asumir posteriormente el costo de comprar nuevos cables para restablecer el suministro eléctrico, lo que representa un gasto adicional para las familias y comerciantes perjudicados.

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Reacciones de los moradores

Moradores expresaron preocupación por la facilidad con que los desconocidos realizan estas acciones.

Reclamaron una mayor vigilancia durante las horas de la madrugada para evitar que continúen afectando el servicio eléctrico.

Acciones de las autoridades

Las autoridades policiales trabajan en las labores de identificación y localización de los responsables del hurto, con el objetivo de proceder a su arresto y someterlos a la Justicia.