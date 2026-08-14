La vida en pareja comienza antes para las mujeres jóvenes que para los hombres, de acuerdo a la ONE

Una pareja camina tomada de la mano por una de las calles de la Zona Colonial de Santo Domingo. ( FOTOGRAFÍA GENERADA CON LA IA )

La vida en pareja no comienza de la misma manera para los jóvenes dominicanos. Conforme avanzan los años, cambian las formas de unión y aumentan las uniones consensuales, el matrimonio o las separaciones.

Pero las diferencias inician desde la adolescencia. Antes de cumplir los 20 años, una de cada cinco mujeres había iniciado una vida conyugal, más de cuatro veces la cifra registrada entre los hombres de la misma edad.

Así lo reflejan los datos del Boletín sobre Juventud No. 01-2026: "Una mirada a las estadísticas sobre la población joven entre 15-35 años", elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) a partir de los resultados del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.

En ese grupo de edad, el 80.96 % de las mujeres "nunca se había casado ni unido". En los hombres de esa misma edad, esta condición alcanzaba el 95.65 %.

Cambia la situación entre los 20 y 24 años

Entre las personas jóvenes de 20 a 24 años se registra una reducción de la condición de "nunca se ha casado ni unido", particularmente entre las mujeres. En este grupo, esa categoría representa el 44.21 % de las mujeres, y el 70.80 % a los hombres.

Al mismo tiempo, aumentan las uniones consensuales, que representan el 35.00 % de las mujeres jóvenes y el 19.47 % de los hombres. El matrimonio formal también presenta una mayor proporción entre las mujeres, con un 5.59 % , en comparación el 2.45 % entre los hombres.

Las uniones predominan entre los 25 y 29

Para el grupo de 25 a 29 años, las uniones consensuales se convierten en las más predominantes, según el informe. La categoría "unida o unido" alcanza el 45.09 % de las mujeres y el 38.35 % de los hombres.

Mientras tanto, continúa disminuyendo la proporción de jóvenes que nunca se ha casado ni unido, situándose en 21.75 % entre los hombres y 31.02 % entre las mujeres.

En este grupo de edad también aumentan las separaciones de uniones libres, que representan el 17.66 % de las mujeres y el 11.02 % de los hombres.

Según la ONE, estos datos sugieren trayectorias conyugales más diversas y menos estables.

Entre los 30 y 35 años En el rango de 30 a 35 años, las uniones consensuales mantienen su predominio, con proporciones similares en ambos sexos: 45.22 % en las mujeres y 45.75 % en los hombres.De acuerdo con el informe, el matrimonio formal adquiere mayor relevancia en este grupo, especialmente entre las mujeres, donde alcanza el 18.70 %, frente al 15.26 % en los hombres. En cuanto a las separaciones de uniones libres continúan aumentando, representando al 19.40 % de las mujeres y 12.95 % entre los hombres.