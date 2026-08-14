En el municipio Restauración, ubicado en la provincia Dajabón, cada alarma de incendio representa una carrera contra el tiempo, pero también contra la impotencia. Desde hace más de un año, el camión cisterna del Cuerpo de Bomberos permanece averiado frente a su local, dejando a la población prácticamente desprotegida ante cualquier eventualidad.

Miembros de la institución explicaron que el vehículo necesita varias piezas para reparar su motor, cuya adquisición tendría un costo aproximado de 250,000 pesos. Sin esos recursos, el deteriorado camión continúa inmóvil, expuesto al sol y la lluvia, mientras aumenta la preocupación entre los socorristas y residentes.

"Solo contamos con un camioncito Daihatsu del ochenta y siete para enfrentar cualquier situación que se presente", dijo Alfredo King, uno de los bomberos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/whatsapp-image-2026-08-14-at-210828-1-48a9769a.jpeg Motor del camión de bomberos averiado. (DIARIO LIBRE JAVIER GENAO)

King explicó que Restauración es un pueblo donde se presentan muchos incendios, incluido forestales, así como emergencias con vehículos.

La situación obliga a los bomberos de Restauración a solicitar ayuda a municipios vecinos cada vez que se produce un incendio. Esa dependencia podría resultar determinante en una emergencia, debido al tiempo que deben recorrer las unidades para llegar hasta esta apartada localidad de la provincia Dajabón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/whatsapp-image-2026-08-14-at-210828-2-e0d0cd2d.jpeg El camión de bomberos permanece averiado por falta de ayuda (DIARIO LIBRE/ JAVIER GENAO)

"Si ocurre un incendio de grandes proporciones, no tenemos cómo responder a tiempo", advirtieron integrantes del organismo, quienes sostienen que han realizado múltiples gestiones ante autoridades locales y provinciales, sin obtener hasta ahora una solución concreta.

Gestiones y promesas incumplidas

Los bomberos también aseguraron que llevan más de un año esperando el cumplimiento de una promesa que atribuyen al senador de Dajabón, Ney Rodríguez, quien, según señalaron, se habría comprometido a gestionar la entrega de un camión bomba para el municipio.

De acuerdo con King, el senador les dijo que hay un camión comprado, pero ha transcurrido casi un año y no se lo han entregado.

Para los miembros del cuerpo de socorro, no se trata únicamente de reparar un vehículo, sino de devolverle seguridad a una población que actualmente depende de la distancia y de la disponibilidad de los bomberos de otras localidades.

Mientras esperan una solución, los bomberos continúan acudiendo a las emergencias con recursos limitados. En Restauración, entretanto, permanece una inquietante pregunta: ¿qué ocurriría si mañana se registra un incendio de grandes proporciones?