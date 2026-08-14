Policía Nacional detiene a dos hombres por asaltos en DN y SDO

Durante la intervención fueron ocupados una pistola Glock 19, generación 5, con cargador de alta capacidad, siete celulares y 133,000 pesos en efectivo. ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional informó este viernes que fueron apresados dos hombres señalados como presuntos integrantes de una estructura delictiva vinculada a varios asaltos a mano armada en sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.

Los detenidos fueron identificados como Brayan José García Rodríguez, alias "Brayan", y Víctor Junior Rodríguez.

De acuerdo con la institución, el apresamiento fue realizado luego de una investigación y el seguimiento mediante cámaras de videovigilancia, que permitieron identificar el vehículo, marca Honda CR-V, utilizado para supuestamente cometer el delito.

Investigación y seguimiento

Las investigaciones de las autoridades establecen que Brayan y Víctor habrían admitido su participación en los hechos e identificado a un tercer implicado conocido como "Morenito", que es perseguido por las autoridades.

Durante la intervención fueron ocupados una pistola Glock 19, generación 5, con cargador de alta capacidad, siete celulares y 133,000 pesos en efectivo, según la Policía.

Asimismo, fueron recuperadas voluntariamente dos prendas de oro amarillo, que serán entregadas a sus legítimos propietarios conforme al debido proceso.

La Policía indicó que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.