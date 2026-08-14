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donaciones terremoto Colombia
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Cruz Roja Dominicana habilita cuenta para ayudar a afectados por terremoto en Colombia

Las donaciones se pueden realizar en el Banco de Reservas a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Dominicana, con el concepto "Ayuda Humanitaria Colombia"

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    Cruz Roja Dominicana habilita cuenta para ayudar a afectados por terremoto en Colombia
    La cede de la Cruz Roja, ubicada en el sector Miraflores, Distrito Nacional. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

    La Cruz Roja Dominicana habilitó una cuenta bancaria oficial para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia, como parte de una iniciativa de ayuda humanitaria coordinada con la Cruz Roja Colombiana.

    La institución informó que las personas y empresas interesadas en contribuir pueden realizar sus aportes en Banco de Reservas, a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Dominicana.

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    • Los datos suministrados para las donaciones son: cuenta número 0101914894, RNC 401007649, en moneda dominicana. En el concepto de la transferencia se solicita colocar: "Ayuda Humanitaria Colombia. Terremoto 10/08/2026".

    La Cruz Roja Dominicana indicó además que quienes realicen una donación podrán solicitar un certificado de donación como constancia de su contribución a esta causa solidaria.

    Objetivo de la campaña

    La campaña busca canalizar recursos para apoyar a las comunidades colombianas afectadas por el movimiento telúrico y contribuir a las labores de asistencia humanitaria.

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