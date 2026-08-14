Ahogamientos dejan un promedio de seis muertos por semana en lo que va del 2026

Entre enero y junio de 2026 se registraron 158 fallecimientos; ríos y arroyos figuran entre los escenarios de mayor riesgo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Hasta junio de este año, la República Dominicana registra 158 personas fallecidas por ahogamiento, una cifra que se suma a las 1,613 muertes ocurridas en los últimos cinco años por esta causa, de acuerdo con estadísticas del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (Cadseci).

Los casos registrados entre enero y junio de 2026 representan 13 fallecimientos menos que en igual período de 2025, cuando se registraron 171 ahogamientos. Durante el año pasado fallecieron, en total, 310 personas por ahogamiento, de acuerdo con los datos del Cadseci.

Las estadísticas, suministradas por el Ministerio de Interior y Policía, detallan que, en lo que va del año, la provincia Santo Domingo encabeza las demarcaciones donde más casos de ahogamiento se han registrado (27), seguida de La Altagracia (21) y Puerto Plata (12).

Al citar los datos del Cadseci, el Anuario de Muertes Accidentales y Violentas 2025, de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), señala que, durante el período comprendido entre 2007 y 2025, las muertes por ahogamiento en la República Dominicana se mantuvieron por debajo de los 380 casos anuales, con una media de 315 muertes por año.

Agrega que los años con mayor número de casos registrados fueron 2008 (370 ahogamientos), 2023 (350) y 2011 (349). En contraste, los años con menor cantidad de fallecimientos por esta causa fueron 2018 (251 casos), 2019 (266) y 2020 (272).

Los ahogamientos no ocurren principalmente en playas

Durante 2025, los ríos y arroyos constituyeron las principales áreas donde se registraron los ahogamientos, con 115 de los 310 casos ocurridos ese año, según las estadísticas.

Les siguen las playas, con 40 casos; los canales, con 35; las piscinas o piletas, con 34; y el mar abierto, con 29.

¿Quiénes son los más afectados?

El documento señala que, en 2025, las muertes por ahogamiento afectaron "de manera significativa" a la población joven y masculina. Los datos muestran que el 57.10 % de los casos correspondió a personas de entre 0 y 34 años, y que los menores de 15 años fueron particularmente vulnerables, al representar el 25.16 % del total.

Dentro de este grupo, se destaca que el 16.13 % de las muertes por ahogamiento ocurrió entre niños de 0 a 4 años.

En lo que va de 2026, los medios de comunicación se han hecho eco de este tipo de casos. A principios de mayo, un adolescente de 16 años y una niña de seis fallecieron ahogados en los ríos Bajamico, en Puerto Plata, y Chavón, en Higüey, respectivamente.

En junio se informó del fallecimiento de un niño de 10 años en San José de Matanzas, además de tres hombres que murieron ahogados en un canal de Santiago y en el río Soco, en El Seibo.

A principios de agosto se registraron dos casos por separado en Juan Dolio, San Pedro de Macorís. En el primero murió un ciudadano venezolano de 74 años y, posteriormente, un adolescente de 15 años.

Siete estrategias para prevenir los ahogamientos

El pasado 25 de julio, con ocasión del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un paquete técnico para ayudar a los gobiernos y las comunidades a poner en marcha siete medidas de eficacia probada para reducir los ahogamientos, una de las principales causas de muerte que cobra la vida de casi 300,000 personas cada año en el mundo.

Las siete estrategias fueron recogidas en el acrónimo PROTECT:

P - Infraestructura física que promueva la interacción segura con el agua.

R - Capacidad de rescate y reanimación para las personas del entorno y los socorristas profesionales.

O - Seguridad ocupacional en los trabajos en torno al agua.

T - Normas de seguridad del transporte en viajes acuáticos.

E - Educación en natación básica y seguridad acuática.

C - Sistemas de cuidado infantil y presencia de socorristas.

T - Preparación ante amenazas de inundaciones y otras emergencias multipeligro.