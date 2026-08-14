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Frente Amplio rechaza salida de diplomáticos cubanos y exige al Gobierno explicar las razones

La institución cuestionó que las autoridades dominicanas hayan anunciado la medida sin ofrecer detalles

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    Frente Amplio rechaza salida de diplomáticos cubanos y exige al Gobierno explicar las razones
    Embajada de Cuba en Santo Domingo. (DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA)

    El partido Frente Amplio rechazó la decisión del Gobierno dominicano de solicitar la salida del país de nueve miembros de la misión diplomática de Cuba y sus familiares, al considerar que se trata de una medida injustificada cuya falta de explicación pública genera interrogantes sobre las razones que la motivaron.

    La organización cuestionó que las autoridades dominicanas hayan anunciado la medida sin ofrecer detalles sobre las causas concretas que llevaron a solicitar el retiro de los diplomáticos cubanos.

    "La invocación de la Convención de Viena no puede convertirse en un argumento para mantener en absoluto secreto una decisión política y diplomática de tanta trascendencia", manifestó María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio.

    RELACIONADAS

    Declaraciones de Cabrera

    • Cabrera sostuvo que las relaciones históricas de amistad, solidaridad y cooperación entre los pueblos dominicano y cubano deben preservarse y fortalecerse, independientemente de las diferencias entre ambos gobiernos.

    "República Dominicana no debe asumir decisiones que deterioren innecesariamente sus vínculos con Cuba ni que contribuyan a profundizar las tensiones políticas en el Caribe", afirmó.

    La dirigente calificó además la decisión como "una vergüenza" y sostuvo que, a su juicio, responde a una postura de "sumisión" del Gobierno dominicano frente a los intereses de Estados Unidos.

    Implicaciones diplomáticas

    El Frente Amplio consideró que el Gobierno tiene la responsabilidad de explicar al país las razones de una medida que, según indicó, afecta las relaciones diplomáticas con una nación con la que República Dominicana mantiene vínculos históricos, culturales, familiares y de cooperación.

    "La discreción diplomática no puede utilizarse para ocultar al pueblo las razones fundamentales de una decisión que compromete la política exterior del país", expresó Cabrera.

    La organización también advirtió que la política exterior dominicana debe responder al interés nacional y a la defensa de la soberanía, además de mantener relaciones equilibradas con los demás países, sin someterse, afirmó, a presiones o intereses de potencias extranjeras.

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