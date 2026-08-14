Matan de múltiples disparos a un hombre que había salido recientemente de la prisión en Santiago

Imágenes de la escena mientras las autoridades realizan el levantamiento del cadáver ( ANEUDY TAVÁREZ )

Un hombre fue ultimado a tiros próximo al mediodía de este viernes en la calle García Copley, en el sector Baracoa, en la parte baja de Santiago.

El hoy occiso fue identificado por las autoridades como Amaury Saviñón, quien había salido recientemente de la cárcel tras enfrentar un proceso relacionado con asuntos de drogas.

Circunstancias del ataque

El hombre murió como consecuencia de las heridas ocasionadas por los múltiples impactos de bala que le propinaron durante el ataque.

Saviñón transitaba por la referida vía cuando fue atacado a tiros por varios individuos que se desplazaban en motocicletas, de acuerdo con las informaciones preliminares.

Reacción de las autoridades

Al lugar se presentaron decenas de personas, mientras las autoridades iniciaban el levantamiento de evidencias para establecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

El cadáver fue levantado por un médico legista y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el posible móvil del homicidio.