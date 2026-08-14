Noticias que fueron tendencia

Entre los temas que concentraron mayor lectoría en Diario Libre esta semana estuvieron acontecimientos nacionales e internacionales que despertaron especial interés. El terremoto en Colombia figuró entre las noticias que captaron la atención, junto con los incentivos millonarios para los atletas dominicanos que ganaron medallas en los Centroamericanos. También destacaron los cambios en el Metro de Santo Domingo y la renovación de la Secretaría General del PRM. La actividad ciclónica en el Atlántico volvió a colocar el clima entre las preocupaciones de los lectores. A estos asuntos se sumó el caso del médico enviado a prisión preventiva por presunta falsificación de documentos. También la historia que contó Diario Libre sobre un depósito de Rafael Leonidas Trujillo a su amante Lina Lovatón que no fue entregada a sus hijos por decisión de las máximas autoridades judiciales dominicanas.

El premio millonario tras las medallas

El Gobierno dominicano desembolsará al menos 75.5 millones de pesos en incentivos luego de la actuación de los atletas nacionales en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La cifra aumentará porque todavía falta contabilizar los premios correspondientes a los entrenadores.

Del monto general, 53.7 millones de pesos corresponden a las medallas individuales, distribuidos entre 26.2 millones de pesos por las preseas de oro, RD$12.8 millones por las de plata y RD$14.7 millones por las de bronce. Otros RD$18.4 millones corresponden a deportes de conjunto y 15.4 millones de pesos a las federaciones deportivas.

La velocista Liranyi Alonso y la voleibolista Brenda Castillo figuran entre las grandes beneficiadas. Alonso acumuló premios por su destacada participación en atletismo, mientras Castillo sumó a los incentivos oficiales reconocimientos adicionales derivados de su desempeño individual con la selección femenina de voleibol.

Castillo recibirá 266,666 pesos por la medalla lograda con el equipo, a lo que se sumará el aporte anunciado por el director de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte. Además, fue reconocida como mejor líbero, mejor defensa y mejor recepción, distinciones premiadas con 250,000 pesos cada una, para elevar sus beneficios a más de un millón de pesos.

Entre los deportes de conjunto premiados figuran el softbol masculino, voleibol femenino, baloncesto masculino y femenino, balonmano masculino y femenino y rugby. Los entrenadores también serán reconocidos, aunque sus premios no serán acumulativos: recibirán 200,000 pesos por oro, 100,000 por plata y 75,000 por bronce.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/0896cab20fcb059a0dc03e2f57d1dae297c2374bw-29439d97.jpg Brigadas de socorristas apuran las labores para encontrar con vida a personas debajo de los escombros en las zonas afectadas por el terremoto de Colombia. (EFE)

Colombia busca vida bajo los escombros

El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia convirtió varias ciudades del centro y occidente del país en escenarios de destrucción y búsqueda de desaparecidos. El movimiento se produjo a las 7:34 de la mañana del lunes, con epicentro en las cercanías de San José del Palmar, Chocó.

Los balances evolucionaron rápidamente durante las primeras horas. El presidente Abelardo de la Espriella informó el martes que el Gobierno nacional contabilizaba 181 fallecidos, mientras los reportes procedentes de las autoridades territoriales situaban el número en al menos 240, una diferencia atribuida a los distintos momentos y mecanismos de consolidación de los datos.

Cali, Pereira y localidades de Chocó estuvieron entre las zonas más afectadas. Decenas de edificios quedaron destruidos, miles de viviendas sufrieron daños y hospitales, centros educativos y aeropuertos tuvieron que suspender o limitar sus operaciones. Las autoridades decretaron medidas extraordinarias, incluidos toques de queda, mientras continuaban las operaciones de rescate.

La emergencia provocó además una movilización internacional. Estados Unidos anunció 15.5 millones de dólares en asistencia y activó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres para apoyar las operaciones del Gobierno colombiano y la coordinación de la respuesta humanitaria.

El Gobierno colombiano puso en marcha ayudas para los damnificados, incluido un programa de subsidios de alquiler para familias que perdieron sus viviendas. Mientras avanzaban las evaluaciones estructurales, la prioridad continuaba concentrada en localizar desaparecidos, atender a los heridos y garantizar alojamiento a quienes quedaron sin hogar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/tras-cuatro-anos-de-construccion-linea-2-c-del-metro-abre-este-mes-d47b7a49.jpg La ampliación del Metro de Santo Domingo, inaugurada en febrero de 2026. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Los Alcarrizos conecta directo con la ciudad

Los usuarios de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo dejaron de realizar el transbordo en la estación María Montez para continuar su recorrido hacia la ciudad, un cambio largamente esperado por los pasajeros que diariamente se desplazan desde Los Alcarrizos.

Hasta ahora, los usuarios debían desmontarse del tren y caminar dentro de la estación María Montez para conectar con la Línea 2. El procedimiento generaba quejas porque aumentaba el tiempo necesario para completar el viaje.

La eliminación del transbordo coincide con la finalización del período de marcha blanca de la Línea 2C. La Empresa Metropolitana de Transporte explicó que la entrada en operación ampliada permite realizar el recorrido de manera continua, sin necesidad de cambiar de tren.

La modificación también supone cambios en los andenes de la estación María Montez. Los pasajeros que viajan hacia la ciudad y quienes se desplazan hacia Los Alcarrizos deben utilizar ahora andenes diferentes a los acostumbrados, por lo que empleados y agentes de seguridad fueron desplegados para orientar a los usuarios.

La medida fue recibida favorablemente por numerosos pasajeros, aunque inicialmente causó sorpresa entre quienes desconocían la modificación. La información comenzó a difundirse en las estaciones y mediante los altoparlantes para evitar que los usuarios abordaran trenes en la dirección equivocada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/crop-w841-h561-quien-es-juan-garrigo-mejia-el-nuevo-secretario-del-prm-b781b507.jpeg Carolina Mejía y Juan Garrigó, padres de Juan Garrigó Mejía, en el acto que eligió al joven nuevo secretario general del PRM. (CEDIDA POR EL PRM)

Una nueva generación llega al PRM

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) escogió a Juan Garrigó Mejía, de 31 años, como nuevo secretario general de la organización, en sustitución de su madre, Carolina Mejía. La elección forma parte de la plancha de consenso aprobada durante la renovación de la dirección del partido oficialista.

Economista y politólogo, Garrigó Mejía nació el 27 de diciembre de 1994. Es hijo de Carolina Mejía y Juan Garrigó Lefeld y nieto del expresidente Hipólito Mejía y de la fallecida exprimera dama Rosa Gómez de Mejía.

Cursó Ciencias Políticas y Economía en American University, en Washington, y posteriormente realizó estudios de Administración Pública. Su trayectoria política incluye la dirección del Bloque de Senadores del PRM entre 2016 y 2020 y su participación en las comisiones de alianzas para las elecciones de 2020 y 2024.

También ha ocupado posiciones en el Gobierno. El presidente Luis Abinader lo designó mediante el decreto 330-20 como viceministro de Gestión Social y Comunitaria del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Tras su elección, Garrigó Mejía aseguró que asume la Secretaría General como un compromiso de servicio con la dirigencia y la militancia. Planteó como objetivos preservar la unidad, escuchar a las bases y continuar fortaleciendo al PRM, al tiempo que reconoció el trabajo realizado por la dirección saliente.

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Agosto despierta al Atlántico

La actividad ciclónica comenzó a ganar espacio en la agenda informativa después de que dos ondas tropicales fueran colocadas bajo vigilancia en el Atlántico, justo cuando agosto marca la entrada al período de mayor intensidad de la temporada de huracanes.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Gloria Ceballos, llamó la atención sobre el cambio en las condiciones del Atlántico. Los dos sistemas presentaban inicialmente una baja probabilidad de desarrollo ciclónico durante los siguientes siete días.

Ceballos explicó que, además de las reducidas probabilidades de organización, las ondas encontrarían condiciones poco favorables cuando avanzaran hacia el Caribe. No obstante, Indomet mantendría el seguimiento debido al momento de la temporada ciclónica.

Paralelamente, República Dominicana permanecía bajo la influencia de una importante concentración de partículas de polvo del Sahara, que limitaba la formación de nubes significativas y la ocurrencia de acumulados importantes de lluvia. El panorama favorecía temperaturas muy calurosas y precipitaciones escasas.

Pese a esas condiciones, Indomet no descartaba aguaceros dispersos y tronadas en algunas provincias debido a la combinación del viento del este, el calentamiento diurno y la orografía. Entre las zonas mencionadas estaban Monte Plata, Santo Domingo Norte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/21/aplazan-audiencia-por-muerte-de-ninos-en-accidente-de-transito-.jpeg Fachada del Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia. (ARCHIVO)

Un médico, documentos y nacimientos bajo investigación

Un tribunal de La Altagracia impuso tres meses de prisión preventiva al médico Yorkys Darío Espiritusanto Núñez, investigado por la presunta falsificación de documentos que habrían servido para sustentar declaraciones de nacimiento de personas extranjeras como ocurridas en República Dominicana.

La jueza Francis Diloné, del Primer Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, dispuso que el imputado cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-14 de Anamuya, en Higüey.

El expediente comenzó después de que una empleada del Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia detectara presuntas irregularidades. Una revisión interna encontró documentos que utilizaban el logotipo y sello del hospital, además de firmas atribuidas a funcionarios, aunque supuestamente no habían sido expedidos mediante los procedimientos oficiales.

El hospital presentó una querella y entregó al Ministerio Público la documentación considerada irregular. El caso adquiere especial relevancia porque los certificados de nacido vivo forman parte del proceso utilizado posteriormente para realizar declaraciones ante el registro civil.

La Junta Central Electoral revisa ahora los documentos para determinar el alcance de las presuntas irregularidades. Todavía no se conoce públicamente cuántos certificados están involucrados, cuántas personas pudieron beneficiarse, si existen registros que deban ser anulados o si el médico habría actuado solo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/03/imagen-trujillo.jpg Imagen de Rafael Leónidas Trujillo (ARCHIVO)

La herencia de Trujillo que terminó en manos del Estado

Un depósito bancario realizado hace 76 años por Rafael Leónidas Trujillo terminó convertido en una batalla judicial que atravesó generaciones y concluyó a favor del Estado dominicano. En 1950, desde la oficina particular del dictador se depositaron 2.3 millones de dólares en el Banco de Reservas, acompañados de una instrucción para que el dinero fuera entregado a Lina Altagracia Lovatón Pittaluga, con quien Trujillo tuvo dos hijos, en caso de que este falleciera.

Diario Libre contó la historia y ha sido leída durante días. El texto destaca que décadas después, Rafael José Ramón Trujillo Lovatón y Yolanda Altagracia Trujillo Lovatón, hijos de Trujillo y Lovatón, reclamaron los fondos como herederos de su madre. El caso alcanzó especial notoriedad en 2013, cuando calcularon que los 2.3 millones de dólares originales, más los intereses acumulados durante más de seis décadas, ascendían a unos 103 millonesde dólares, equivalentes entonces a más de 4,400 millones de pesos.

La disputa dejó de ser únicamente un conflicto contractual con Banreservas cuando los tribunales determinaron que el dinero estaba alcanzado por la Ley 5785-62, aprobada tras la caída de la dictadura para confiscar los bienes de Trujillo, sus familiares y allegados. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia sostuvo en una sentencia del 30 de abril de 2025 que, aunque Lovatón no apareciera expresamente mencionada en la legislación confiscatoria, su relación con Trujillo y el hecho de que los recursos fueran colocados en su beneficio permitían incluirlos entre los bienes sujetos a confiscación.

La Suprema estableció además un elemento decisivo: los fondos provenían del erario y tenían un origen ilícito, por lo que correspondía devolverlos al Estado como parte del patrimonio obtenido abusivamente durante el régimen. Los hermanos Trujillo Lovatón defendieron la validez del acuerdo bancario y alegaron que la obligación de Banreservas había quedado perfeccionada desde que Trujillo dispuso que el dinero beneficiara a su madre.

Tras perder ante la Suprema Corte, los reclamantes llevaron el caso al Tribunal Constitucional, pero su recurso tampoco prosperó. La decisión dejó firme el criterio de que los fondos pertenecen al Estado dominicano. Así terminó una disputa iniciada alrededor de un depósito de 2.3 millones de dólares que, más de siete décadas después, se había transformado en una reclamación de miles de millones de pesos y en un nuevo capítulo judicial sobre el patrimonio acumulado durante la dictadura de Trujillo.