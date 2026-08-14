Sentencian a dos años de prisión a conductor que atropelló a un agente de la Digesett y huyó

El Ministerio Público dijo que tras recibir la señal de alto del agente de la Digesett, el conductor redujo la marcha y luego aceleró de manera intencional, impactándolo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un tribunal de Santo Domingo condenó a dos años de prisión a un hombre que atropelló a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) tras ignorar la luz roja de un semáforo y huir del lugar.

El hecho ocurrió el 24 de agosto de 2025, en el ensanche Luperón, Distrito Nacional.

La sentencia fue emitida por la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional contra Otilio Piña de la Cruz, quien además deberá pagar un millón de pesos a favor de la víctima, Ariel Mueses José.

Piña de la Cruz deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, por disposición de la jueza Diana Moreno.

Pruebas y acusación

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, documentales, periciales, ilustrativas y audiovisuales que permitieron establecer la responsabilidad penal de Piña de la Cruz y sustentar la calificación jurídica de tentativa de homicidio.

De acuerdo con la investigación realizada por la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Esther Sánchez, el procesado se desplazaba por el Ensanche Luperón cuando ignoró la señal del semáforo en rojo.

Sostuvo que, tras recibir la indicación de detenerse por parte de un agente de la Digesett, redujo la velocidad y posteriormente aceleró de manera intencional, impactando a la víctima, para luego emprender la huida.

Le decomisaron el vehículo

De acuerdo con la información compartida por el Ministerio Público, el tribunal también dispuso el decomiso del vehículo utilizado en el hecho a favor del Estado dominicano.

El procesado fue condenado por violar los artículos 2, 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, así como las disposiciones de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.