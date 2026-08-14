Yipeta con más de 15 haitianos se incendia en Dajabón; conductor y pasajeros huyen

El incendio redujo a escombros la yipeta. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

Una yipeta que presuntamente transportaba a más de 15 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular quedó reducida a escombros tras incendiarse en el paraje Santiago de la Cruz, en Dajabón, en un hecho que provocó alarma entre los residentes.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, cuando comenzaron las llamas, tanto el conductor como los ocupantes abandonaron apresuradamente el vehículo y huyeron con rumbo desconocido. Hasta el momento se desconoce si alguna persona resultó lesionada.

El fuego se produjo frente a la vivienda del alcalde pedáneo de la comunidad. La intensidad de las llamas y el temor a una posible explosión lo obligaron a evacuar a toda su familia y trasladarla a un lugar seguro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/whatsapp-image-2026-08-14-at-183220-1-4b864936.jpeg Yipeta que se incendió en Santiago de la Cruz, Dajabón. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Dajabón, la Defensa Civil y la Policía Nacional acudieron al lugar para controlar la situación. Sin embargo, el vehículo quedó tan destruido que no fue posible determinar de inmediato su marca, modelo, placa ni otras características que permitan establecer su procedencia.

Reacciones y denuncias

El comunitario Juan Estévez manifestó su preocupación por la frecuencia con la que, según denunció, vehículos cargados de ciudadanos haitianos indocumentados atraviesan diariamente el paraje Santiago de la Cruz.

Estévez aseguró que ese movimiento se habría incrementado durante los últimos 20 días, por lo que solicitó a la Dirección General de Migración y a los organismos de seguridad reforzar la vigilancia en la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/whatsapp-image-2026-08-14-at-183221-28020e5a.jpeg Momento en que se incendió la yipeta. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)

El incidente vuelve a encender las alarmas sobre las rutas utilizadas para el presunto tráfico ilícito de migrantes en la frontera. Las autoridades deberán investigar quién conducía la yipeta, a quién pertenecía y cuál era el destino de sus ocupantes.