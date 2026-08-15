Luis Abinader inaugura techado en el Centro Educacional Santo Cura de Ars

El presidente Luis Abinader realiza junto a niños el corte de la cinta de Inauguración del techado en el Centro Educacional Santo Cura de Ars busca mejorar la educación en Capotillo ( ESTARLIN ROSA )

El presidente Luis Abinader, acompañado de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, encabezó este sábado la inauguración del techado del Centro Educacional Santo Cura de Ars (Cesca), en el sector Capotillo, una obra ejecutada por el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), bajo la dirección de su director ejecutivo, Alberto Rodríguez.

La infraestructura, construida con una inversión de RD$30 millones, beneficiará directamente a unos 1,500 estudiantes que reciben docencia en tandas matutina y vespertina, además de convertirse en un espacio de integración para toda la comunidad.

Durante el acto también estuvieron presentes el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y diversas autoridades gubernamentales, educativas y deportivas.

El nuevo techado fue construido desde cero y cuenta con las condiciones necesarias para la práctica deportiva. Sin embargo, su uso no estará limitado a estas actividades, ya que también podrá ser utilizado para graduaciones, reuniones de profesores, celebraciones, matrimonios y otras actividades de integración comunitaria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/whatsapp-image-2026-08-15-at-122822-pm-3ee7c252.jpeg El nuevo techado fue construido desde cero y cuenta con las condiciones necesarias para la práctica deportiva. (ESTARLIN ROSA)

Importancia de la obra

Alberto Rodríguez destacó la importancia de la obra para los estudiantes y residentes de la zona, al señalar que el propósito del programa de construcción y remozamiento de instalaciones deportivas escolares es llevar espacios dignos a comunidades donde eran necesarios.

"Cuando nosotros llegamos al Gobierno, Capotillo no tenía techado. Este es el segundo techado que inauguramos en Capotillo. El primero fue el de la Salomé Ureña, al lado del túnel de Capotillo, y ahora estamos inaugurando este, en un punto emblemático de la capital, en las intersecciones de la avenida Padre Castellanos con la Duarte", expresó Rodríguez.

Beneficios para la comunidad

El director ejecutivo del Inefi resaltó que la obra no solo impactará al sistema educativo, sino también a los residentes del entorno.

"Estamos muy orgullosos de entregar esta obra, no solo al sistema educativo, sino también a la comunidad. Esto se convierte en un bálsamo para la juventud de aquí", afirmó.

"Son 30 millones de pesos. Aquí no había nada, era una cancha sola. Las gestiones se realizaron porque ya teníamos relación con la escuela, además de las instrucciones del presidente de que en escuelas como esta, en lugares sensibles de la ciudad, hay que llevar el techado", culminó.