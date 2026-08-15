DNCD detiene a un hombre con 11 paquetes de presunta marihuana en Villa Juana

Detenido con 11 paquetes de presunta marihuana en Villa Juana, Distrito Nacional. ( FOTO CEDIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS (DNCD) )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado que fue arrestado un hombre a quien le incautaron 11 paquetes de un vegetal, presumiblemente marihuana, durante un operativo de interdicción en el sector Villa Juana, del Distrito Nacional.

De acuerdo con una nota de prensa, el arresto se dio cuando las unidades operativas interceptaron al individuo en las inmediaciones de una compañía de envíos internacionales ubicada en la calle Paseo de los Aviadores.

Al ser abordado, se le confiscó una caja de cartón que contenía un carretel alámbrico, en cuyo interior se hallaba (camuflada) la sustancia empacada en fundas plásticas transparentes y negras, según indicó la institución.

Durante el operativo ocuparon un vehículo marca KIA, color blanco, la suma de RD$16,550.00, un teléfono celular, un bolso de mano con documentos personales y otras evidencias.

Acciones legales

El detenido, quien no fue identificado en el documento, fue entregado a la Jurisdicción de Atención Permanente del Distrito Nacional para ser sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Conforme a la nota, el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para determinar si hay otros implicados en la red, mientras que los paquetes incautados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis de rigor.