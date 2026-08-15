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Diplómaticos de Cuba
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Personal de la Embajada de Cuba comienza a sacar sus pertenencias tras orden de salida del país

Todavía se observaba, pasadas las 8:30 de la noche de este sábado, personas recogiendo sus pertenencias

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    Personal de la Embajada de Cuba comienza a sacar sus pertenencias tras orden de salida del país
    Se observa como sacaban electrodomésticos, muebles, ropa, entre cosas y lo entraban en un camión. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

    Personal de la embajada de Cuba, ubicada en el sector El Millón de esta capital, se encontraba este sábado retirando sus enseres y utensilios para retirarse del país luego de que el gobierno dominicano ordenara el retiro de nueve miembros de la misión diplomática de Cuba y a sus familiares, sumando 21 personas afectadas.

    Un equipo de Diario Libre que se apersonó al lugar donde está ubicada la sede diplomática, pudo observar cómo sacaban electrodomésticos, muebles, ropa, entre otras cosas, y los entraban en un camión.

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    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país
    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país
    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país
    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país
    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país
    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país
    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país
    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país
    Parte del personal de la embajada cubana mientras sacaba sus cosas para marcharse del país (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

      Cuando el equipo se acercó al personal que estaba sacando las pertenencias de los diplomáticos, estos se negaron a ofrecer declaraciones al respecto.

      Expulsión del personal diplomático

      El Gobierno dominicano dispuso la salida del país de nueve funcionarios de la Embajada de Cuba en Santo Domingo, a quienes otorgó un plazo de siete días para abandonar el territorio nacional.

      • La orden fue emitida el pasado 13 de agosto y vence este domingo 16 de agosto a las 11:59 p.m.
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      Hasta el momento las autoridades dominicanas no han informado públicamente las razones que motivaron la decisión.

      Los funcionarios afectados forman parte de la misión diplomática de Cuba acreditada en la República Dominicana.

      Por su parte, el gobierno cubano rechazó "en los términos más enérgicos" la decisión del gobierno dominicano y acusó a este de actuar "bajo presión de Washington" para realizar la expulsión.

      "No hay otra explicación para esta acción que no sea el sometimiento del gobierno de República Dominicana a las presiones del gobierno estadounidense, que, en su empeño de aislar a Cuba, se ha propuesto dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región", dijo el gobierno de Cuba en un comunicado.

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      TEMAS -

        Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo.