×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Carolina Mejía
Carolina Mejía

Director de Intabaco respalda a Carolina Mejía para la candidatura presidencial del PRM

Iván Hernández afirmó que la dirigente oficialista es la figura con mayor preparación y capacidad para encabezar la boleta del partido en 2028

    Expandir imagen
    Director de Intabaco respalda a Carolina Mejía para la candidatura presidencial del PRM
    Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/FOTO DE ARCHIVO)

    El director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), Iván Hernández, manifestó públicamente su respaldo a Carolina Mejía como eventual candidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones de 2028.

    Hernández consideró que Mejía reúne, a su juicio, las mejores condiciones entre las figuras que buscan posicionarse dentro del oficialismo para suceder al presidente Luis Abinader.

    "Yo entiendo que la persona más preparada y que tiene mayor capacidad, por lo mismo que viene de una trayectoria política, ha demostrado ser una buena gerente, ha demostrado poder estar en esos círculos de poder y estar a esa altura, es Carolina Mejía", expresó.

    Forma parte del equipo de Mejía

    El funcionario confirmó además que forma parte del equipo político de Mejía y que trabaja en el fortalecimiento de sus estructuras internas con miras al proceso de definición de la candidatura presidencial del PRM.

    RELACIONADAS

    El pronunciamiento de Hernández se suma a las manifestaciones de apoyo que comienzan a producirse dentro del partido gobernante ante la carrera por la candidatura presidencial de 2028.

    • Aunque todavía falta el proceso formal mediante el cual el PRM deberá escoger a su candidato o candidata, distintas figuras de la organización han comenzado a organizar equipos y recibir respaldos públicos en torno a sus aspiraciones.

    Hernández sustentó su apoyo a Mejía en su trayectoria política, experiencia de gestión y relación con las estructuras partidarias.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.