Director de Intabaco respalda a Carolina Mejía para la candidatura presidencial del PRM

El director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), Iván Hernández, manifestó públicamente su respaldo a Carolina Mejía como eventual candidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones de 2028.

Hernández consideró que Mejía reúne, a su juicio, las mejores condiciones entre las figuras que buscan posicionarse dentro del oficialismo para suceder al presidente Luis Abinader.

"Yo entiendo que la persona más preparada y que tiene mayor capacidad, por lo mismo que viene de una trayectoria política, ha demostrado ser una buena gerente, ha demostrado poder estar en esos círculos de poder y estar a esa altura, es Carolina Mejía", expresó.

Forma parte del equipo de Mejía

El funcionario confirmó además que forma parte del equipo político de Mejía y que trabaja en el fortalecimiento de sus estructuras internas con miras al proceso de definición de la candidatura presidencial del PRM.

El pronunciamiento de Hernández se suma a las manifestaciones de apoyo que comienzan a producirse dentro del partido gobernante ante la carrera por la candidatura presidencial de 2028.

Aunque todavía falta el proceso formal mediante el cual el PRM deberá escoger a su candidato o candidata, distintas figuras de la organización han comenzado a organizar equipos y recibir respaldos públicos en torno a sus aspiraciones.

Hernández sustentó su apoyo a Mejía en su trayectoria política, experiencia de gestión y relación con las estructuras partidarias.