Caída de árbol deja varios heridos en autopista Las Américas
Hasta el momento se reportan cuatro heridos y varios vehículos dañados
La caída de un árbol sobre la autopista Las Américas dejó este sábado cuatro personas heridas y varios vehículos afectados, informó el vocero de la Policía Nacional (PN), Diego Pesqueira.
De acuerdo con una publicación realizada por Pesqueira en su cuenta de Instagram, el incidente ocurrió próximo a Doña Pula, en dirección oeste-este.
El árbol cayó sobre la vía y afectó varios vehículos, mientras que las cuatro personas heridas fueron atendidas como parte de las labores de asistencia desplegadas en la zona.
- Pesqueira informó que el tramo permanece obstruido, por lo que el tránsito está siendo desviado hacia la marginal, mientras se realizan las labores para retirar el árbol y despejar la vía.
El coronel exhortó a los conductores que circulen por los alrededores a mantener extrema precaución y reducir la velocidad al transitar por el área afectada.