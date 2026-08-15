Caída de árbol deja varios heridos en autopista Las Américas

Autopista Las Américas. ( DIARIO LIBRE/FOTO DE ARCHIVO )

La caída de un árbol sobre la autopista Las Américas dejó este sábado cuatro personas heridas y varios vehículos afectados, informó el vocero de la Policía Nacional (PN), Diego Pesqueira.

De acuerdo con una publicación realizada por Pesqueira en su cuenta de Instagram, el incidente ocurrió próximo a Doña Pula, en dirección oeste-este.

El árbol cayó sobre la vía y afectó varios vehículos, mientras que las cuatro personas heridas fueron atendidas como parte de las labores de asistencia desplegadas en la zona.

Pesqueira informó que el tramo permanece obstruido, por lo que el tránsito está siendo desviado hacia la marginal, mientras se realizan las labores para retirar el árbol y despejar la vía.

El coronel exhortó a los conductores que circulen por los alrededores a mantener extrema precaución y reducir la velocidad al transitar por el área afectada.

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