×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Autopista Las Américas
Autopista Las Américas

Caída de árbol deja varios heridos en autopista Las Américas

Hasta el momento se reportan cuatro heridos y varios vehículos dañados

    Expandir imagen
    Caída de árbol deja varios heridos en autopista Las Américas
    Autopista Las Américas. (DIARIO LIBRE/FOTO DE ARCHIVO)

     La caída de un árbol sobre la autopista Las Américas dejó este sábado cuatro personas heridas y varios vehículos afectados, informó el vocero de la Policía Nacional (PN), Diego Pesqueira.

    De acuerdo con una publicación realizada por Pesqueira en su cuenta de Instagram, el incidente ocurrió próximo a Doña Pula, en dirección oeste-este.

    El árbol cayó sobre la vía y afectó varios vehículos, mientras que las cuatro personas heridas fueron atendidas como parte de las labores de asistencia desplegadas en la zona.

    • Pesqueira informó que el tramo permanece obstruido, por lo que el tránsito está siendo desviado hacia la marginal, mientras se realizan las labores para retirar el árbol y despejar la vía.

    El coronel exhortó a los conductores que circulen por los alrededores a mantener extrema precaución y reducir la velocidad al transitar por el área afectada.

    Leer más
    TEMAS -

      Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo.