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El Monumento de Capotillo se cae a pedazos ante los ojos de las autoridades de Dajabón

La emblemática "Lengüeta de Fuego" presenta grietas, filtraciones y un avanzado deterioro. Los cuadros de los héroes restauradores que se exhibían en su interior ya algunos no se encuentran en el lugar

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    El Monumento de Capotillo se cae a pedazos ante los ojos de las autoridades de Dajabón
    El Monumento de Capotillo en Dajabón. (DIARIO LIBRE/ JAVIER GENAO)

    Mientras la bandera dominicana ondea en lo alto como símbolo de soberanía y sacrificio, la estructura conocida como la "Lengüeta de Fuego" del Monumento de Capotillo, levantada en honor a los héroes de la Restauración, muestra una realidad dolorosa: grietas, filtraciones de agua y señales evidentes de abandono.

    El deterioro contrasta con la grandeza de la gesta que este espacio histórico está llamado a preservar. Fue en Capotillo donde, el 16 de agosto de 1863, un grupo de patriotas realizó el histórico Grito de Capotillo, acción que marcó el inicio de la Guerra de la Restauración y la lucha por recuperar la soberanía dominicana.

    En el interior de la edificación, donde anteriormente se exhibían cuadros e imágenes de los héroes restauradores, hoy permanecen paredes afectadas por la humedad. Se desconoce el destino de esas piezas históricas, cuya ausencia profundiza la sensación de abandono que domina el lugar.

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    El Monumento de Capotillo tampoco cuenta con personal capacitado para recibir a los visitantes y explicarles la trascendencia de la gesta restauradora, sus protagonistas y el papel determinante desempeñado por esta comunidad fronteriza en la defensa de la República Dominicana.

    Situación actual

    La vigilancia y el cuidado visible del entorno recaen principalmente sobre miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront). Sin embargo, el mantenimiento estructural y la preservación histórica del monumento requieren una intervención institucional que supera las labores de seguridad.

    La situación resulta todavía más lamentable cada 16 de agosto, cuando el país conmemora el inicio de la Guerra de la Restauración. En una fecha cargada de orgullo nacional, las autoridades provinciales pasan por el lugar, pero el deterioro del emblemático monumento continúa, según denuncian ciudadanos, "sin pena ni gloria".

    Más que una edificación agrietada, lo que está en riesgo es una parte esencial de la memoria histórica dominicana. Cada filtración, cada pared deteriorada y cada cuadro ausente representan una herida abierta en un espacio levantado para honrar a quienes entregaron sus vidas por la soberanía nacional.

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    Diario Libre/Javier GenaoLa "Lengüeta de Fuego" del monumento.<br>
    Diario Libre/Javier GenaoLa "Lengüeta de Fuego" del monumento. (
    DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO
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    Vista en detalle del deterioro del monumento.
    Vista en detalle del deterioro del monumento. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)
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    El monumento de Capotillo
    El monumento de Capotillo (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)
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    Interior del monumento, poco iluminado y con filtraciones.
    Interior del monumento, poco iluminado y con filtraciones. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)
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    Placa vandalizada.
    Placa vandalizada. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)
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    (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)
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    Vista de otras partes del monumento deteriorada. 
    Vista de otras partes del monumento deteriorada. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)
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    El Monumento de Capotillo
    El Monumento de Capotillo (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)
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    Infografía
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    Infografía
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    Infografía

      Intervención urgente

      Residentes y sectores preocupados por la conservación del patrimonio reclaman una intervención urgente de las autoridades provinciales y nacionales, antes de que los daños sean irreversibles.

      La "Lengüeta de Fuego" del Monumento de Capotillo no debería ser únicamente un escenario para actos y discursos durante las fechas patrias. Debe convertirse en un espacio vivo, protegido y digno, capaz de recordar a las nuevas generaciones que la libertad que hoy disfrutan fue conquistada con sangre, valentía y sacrificio.

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