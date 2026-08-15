Policía Nacional reconoce deficiencias en su lista de prófugos

La entidad policial señaló que el retiro de una persona de la lista de prófugos no se produce necesariamente de manera automática cuando cambia su situación ( CEDIDA POR LA POLICÍA )

La Policía Nacional reconoció este viernes que personas que han muerto, han sido capturadas o cuyos procesos judiciales han avanzado pueden continuar figurando en su lista oficial de prófugos.

Detrás de este problema hay una desconexión desconexión entre los operativos policiales y la actualización de la lista oficial. Así, personas que ya fueron apresadas o murieron durante intervenciones policiales pueden permanecer en la galería de buscados como "perfiles fantasmas", lo que termina afectando la credibilidad de la herramienta.

Según la explicación ofrecida a Diario Libre, el retiro de una persona no se produce necesariamente de manera automática cuando cambia su situación, requiere que las áreas responsables remitan la documentación o soliciten formalmente su baja.

Incluso en casos donde el ciudadano llega a acuerdos económicos o cumple su pena, la orden de arresto puede seguir "corriendo" si el Ministerio Público, el Poder Judicial o los abogados defensores no notifican formalmente el cierre del suceso a la Policía.

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El organismo precisó que, pese a que un agente reporte que un individuo cayó abatido en un "enfrentamiento" como el caso de Jhon Brandol Bidó Pérez, muerto en noviembre del 2025, cuyo perfil permanece activo en la web desde marzo de este año, puede continuar figurando debido a que el área que administra el registro no ha recibido un requerimiento formal o una "nota de cancelación" específica para esa depuración por parte del departamento que emitió la búsqueda.

En algunos casos también se requiere la validación de identidad con la Junta Central Electoral (JCE) para verificar si una cédula ha sido cancelada. Actualmente, el sistema depende en gran medida de que este documento aparezca como inactivo en los listados mensuales para proceder con la remoción del prófugo.

La Policía Nacional maneja una base de datos de alrededor de 90,000 personas con órdenes de capturas. De ese universo, aproximadamente 60,000 se encuentran activas. Esto significa que existe un conjunto de registros que permanece en la base, pero que no necesariamente corresponden a ciudadanos que continúan bajo persecución activa.

Sanear el sistema

A partir de los hallazgos de este medio, la Policía reconoció la necesidad de avanzar hacia una mayor interoperabilidad de los sistemas para que las informaciones sobre fallecimientos, capturas y cambios en la situación judicial puedan llegar de manera más directa al registro que alimenta la galería pública.

El organismo admitió la urgencia de establecer un canal rápido para que las unidades operativas reporten de inmediato la muerte o captura de los buscados. Así, el perfil entraría en una «estatus preliminar» para ser retirado provisionalmente de la web y de las alertas públicas hasta que llegue la documentación legal definitiva.

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De esta manera, la ciudadanía no recibiría como vigente una búsqueda cuya situación ya está siendo revisada.

Asimismo, se contempla lograr una mejor sincronización para que, cuando un ciudadano resuelva su caso mediante acuerdos, pagos o cumplimiento de condenas, la institución sea notificada formalmente para proceder al retiro definitivo de la orden de arresto.