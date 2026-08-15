Ministerio de Salud Pública y Comando Sur de EE. UU. brindan servicios médicos gratuitos a 1,900 personas en La Vega. ( CEDIDAS POR LA EMBAJADA DE EE.UU. EN SANTO DOMINGO )

Alrededor de 1,900 personas de distintas comunidades de la provincia de La Vega recibieron servicios médicos gratuitos durante la misión de cooperación sanitaria Amistad 2026, desarrollada por el Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos.

La jornada permitió el acceso a consultas y servicios en medicina general y familiar, odontología, oftalmología, pediatría, psicología y dermatología, además de orientación sobre prevención y cuidado de la salud.

El acto de clausura fue encabezado por la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah; la gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez; la general de brigada del Comando Sur, Tara Nolan; el director provincial de Salud, Mairení Pérez, y la directora del Hospital Regional Universitario Dr. Luis Morillo King, Haide Paulino.

Durante la actividad, la embajadora Campos destacó que la misión constituye una expresión de la cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos, al combinar la asistencia directa a las comunidades con el fortalecimiento de las capacidades de los equipos médicos.

"Durante las pasadas dos semanas hemos sido testigos de otro capítulo de la profunda amistad entre los Estados Unidos y la República Dominicana. Una amistad basada en el compromiso compartido con el bienestar de nuestros pueblos. Es importante crear una alianza efectiva antes de una crisis y no durante la misma", sostuvo.

Mientras que el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, afirmó que las autoridades dominicanas mantienen disposición para continuar desarrollando este tipo de iniciativas de cooperación sanitaria.

"Estaremos siempre dispuestos y abiertos a que estas misiones continúen y que nuestros médicos que están aquí entiendan que llevar salud a las personas es un compromiso", expresó.

La general de brigada Tara Nolan resaltó que el programa, además de permitir la atención de pacientes, facilitó el intercambio de conocimientos y contribuyó al fortalecimiento de los vínculos institucionales entre ambos países.

Resultados y alcance

"Hoy no es simplemente el final de una misión de dos semanas. Es un paso más en la sólida relación de cooperación entre los Estados Unidos y la República Dominicana. El mayor éxito de Amistad no es la cantidad de pacientes atendidos; es la confianza que construimos juntos", afirmó.

La misión se desarrolló del 3 al 14 de agosto y forma parte de un programa de cooperación liderado por las Fuerzas Aéreas del Sur de los Estados Unidos (AFSOUTH), pertenecientes al Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM).

El programa tiene entre sus objetivos fortalecer la preparación médica operativa, promover el intercambio de experiencias clínicas y contribuir al desarrollo de las capacidades de los sistemas de salud de ambos países.

Durante las jornadas, profesionales de la salud dominicanos y estadounidenses trabajaron de manera conjunta en el Hospital Regional Universitario Dr. Luis Morillo King y el Hospital Municipal Dra. Almida García, donde ofrecieron atención directa a pacientes y participaron en actividades de capacitación e intercambio de conocimientos.

Actores institucionales

Además de la asistencia médica, el programa permitió compartir experiencias y mejores prácticas entre los equipos participantes, con énfasis en el fortalecimiento de las capacidades del personal sanitario y la preparación ante posibles situaciones de emergencia.

En el acto de cierre también participaron la alcaldesa de La Vega, Amparo Custodio; el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa; las viceministras de Salud Pública Gina Estrella, de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres, y Andelys de la Rosa, de Asistencia Social; Ney Eugenio Deschamps, director Administrativo-Financiero, así como representantes civiles y militares de República Dominicana y Estados Unidos.