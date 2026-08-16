Carlos Manuel Paulino Cárdenas es designado director de la Defensa Civil

Carlos Manuel Paulino Cárdenas ha sido nombrado director de la Defensa Civil por el Poder Ejecutivo. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DE LA PÁGINA DEL COE )

El presidente Luis Abinader designó a Carlos Manuel Paulino Cárdenas como director ejecutivo de la Defensa Civil, en sustitución de Juan Cesario Salas Rosario.

La designación fue dispuesta mediante un decreto emitido este domingo 16 de agosto de 2026, que establece que Paulino Cárdenas ocupará la dirección ejecutiva de la institución debido a la renuncia de Salas Rosario.

El decreto también dispone que Juan Cesario Salas Rosario pase a desempeñarse como asesor honorífico del Poder Ejecutivo en asuntos de Defensa Civil.

La Defensa Civil es uno de los organismos que participan en las labores de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres en el país.

Nuevas designaciones

Los cambios forman parte de las nuevas designaciones realizadas por el Poder Ejecutivo este domingo, que también incluyen el nombramiento de Erwin Robert Olivares Luciano como director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en sustitución de Juan Manuel Méndez García.

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