El Gobierno inicia la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación en Neiba

Las autoridades dieron inicio el viernes 14 de agosto a la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Neiba, ( FOTO COMPARTIDA POR ONAPREP )

El Gobierno inició el viernes la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Neiba, con el propósito de sustituir la actual cárcel pública de este municipio, construida originalmente para albergar a unos 70 internos y que actualmente aloja a más de 270 personas privadas de libertad.

La nueva infraestructura será levantada en las proximidades del puente Las Tres Luces, en un terreno de aproximadamente 63,000 metros cuadrados, y contará con 14,074.67 metros cuadrados de construcción.

El proyecto contempla una inversión superior a los RD$335 millones y tendrá capacidad para 400 internos, con espacios destinados a la corrección, formación y reinserción social.

Te puede interesar Ratifican prisión preventiva a involucrado en red de tráfico de inmigrantes del caso Iguana

El acto de inicio de los trabajos fue encabezado por el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor "Ito" Bisonó, quien explicó que el CCR de Neiba forma parte de un programa mediante el cual el Gobierno procura sustituir antiguas infraestructuras penitenciarias por centros adaptados al nuevo modelo de gestión carcelaria.

Bisonó señaló que estas instalaciones deben proporcionar a las personas privadas de libertad condiciones adecuadas para su formación y para adquirir herramientas que faciliten su posterior reinserción en la sociedad.

Un centro con áreas de formación

El nuevo recinto contará con áreas para el tratamiento socioeducativo, formación técnica y reinserción social, además de espacios administrativos, comedores, biblioteca, celdas conyugales y áreas de alojamiento.

También dispondrá de aulas, talleres de capacitación técnica, una granja y un área agrícola.

El proyecto incluye, además, dos canchas deportivas, caniles (para perros de seguridad), una garita de seguridad, ocho torres de vigilancia, un área general de servicios y 97 plazas de estacionamiento.

Con el inicio de los trabajos en Neiba, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones informó que ya comenzó formalmente la construcción de nueve de los diez centros penitenciarios previstos para 2026.

Los proyectos corresponden a Neiba, Azua, El Seibo, Hato Mayor, Santiago Rodríguez, Cotuí, en Sánchez Ramírez; Bonao, en Monseñor Nouel; Matanzas-Las Tablas, en Baní, provincia Peravia, y Barahona, en la comunidad de La Bombita. El proyecto pendiente corresponde a Pedernales.

Advierten sobre hacinamiento

Durante el acto, el coordinador nacional operativo de la Oficina de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP), José Bautista Ogando, destacó el trabajo realizado por el sistema penitenciario dominicano y expresó su respaldo a las iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad.

Bautista Ogando explicó que representaba al también coordinador de la ONAPREP, Roberto Santana, quien no pudo asistir al acto por motivos de salud y a quien definió como un referente en materia penitenciaria, tanto en el país como en la región.

Destacó, además, la labor desarrollada por el ministro Víctor "Ito" Bisonó y señaló que la construcción del nuevo centro permitirá enfrentar el hacinamiento que afecta a la cárcel pública de Neiba.

De acuerdo con las autoridades, la antigua cárcel fue diseñada para unos 70 internos, pero actualmente alberga a más de 270, situación que ha generado condiciones de sobrepoblación.

Por su parte, Yssa Lama, coordinador del Comité de Apoyo a la Reforma Penitenciaria de la provincia Bahoruco, resaltó las precarias condiciones y el hacinamiento que afectan a los reclusos de la cárcel de Neiba.

Lama consideró que la transformación no debe limitarse a la infraestructura física, sino que también debe incluir programas orientados a la corrección, educación y rehabilitación de los internos.

Facilitará las visitas de familiares

La gobernadora de Bahoruco, María Esther Díaz Medina, calificó la obra como una infraestructura largamente esperada por la provincia y destacó que permitirá a los familiares de las personas privadas de libertad realizar sus visitas sin tener que trasladarse a otras demarcaciones.

En la actividad también estuvieron presentes Olivero Féliz, coordinador de la ONAPREP en la región Sur y asesor de la Dirección General de Prisiones y Servicios Penitenciarios (DGPSP); representantes de las delegaciones de la ONAPREP de Barahona, San Juan y Santo Domingo; técnicos del Ministerio de Vivienda; y el representante de la empresa constructora, Luciano Rodríguez.

Asimismo, participaron integrantes del Comité de la ONAPREP de Bahoruco, el senador Guillermo Lama, la exsenadora Melania Salvador, diputados, alcaldes, representantes de la Policía Nacional, el Ejército, el sistema de justicia y miembros de la sociedad civil.

Leer más Así serán las diez cárceles que el Gobierno construirá por RD$7,541 millones