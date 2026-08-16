Juan Salas es designado asesor honorífico en asuntos de Defensa Civil

Hasta este 16 de agosto, Juan Salas era el director de la Defensa Civil. Ahora se desempeñará como asesor honorífico en asuntos de Defensa Civil. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader designó este domingo a Juan Cesario Salas Rosario como asesor honorífico en asuntos de Defensa Civil, luego de su salida de la dirección ejecutiva de ese organismo.

La designación está contenida en el Decreto 551-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso varios cambios en instituciones vinculadas a la gestión de emergencias y la seguridad vial.

Salas Rosario estuvo al frente de la Defensa Civil y, con su nueva función, permanecerá vinculado a las políticas y estrategias relacionadas con la prevención, protección y asistencia de la población ante situaciones de emergencia y desastres.

Cambios en la dirección

En su lugar, el mandatario designó a Carlos Manuel Paulino Cárdenas como nuevo director ejecutivo de la Defensa Civil.

El movimiento forma parte de una jornada de cambios en distintas instituciones de la administración pública impulsada por el presidente Abinader, cuyas nuevas designaciones continuarán durante este domingo 16 de agosto y el lunes 17.

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