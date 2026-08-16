Autoridades de Santiago conmemoran el 163 aniversario de la Restauración de la República

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, encabeza los actos conmemorativos de la Guerra de la Restauración este domingo 16 de agosto. ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ )

Las autoridades civiles y militares de Santiago conmemoraron este domingo el 163 aniversario del inicio de la Guerra de la Restauración, con varios actos encabezados por el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, la gobernadora provincial Rosa Santos y el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez.

La primera actividad, desarrollada al pie del Monumento los Héroes de la restauración, reunió a representantes de instituciones públicas, autoridades militares y policiales, organizaciones sociales y educativas, además de estudiantes que participaron como abanderados, en una ceremonia dedicada a recordar la gesta que permitió recuperar la independencia y la condición republicana del país tras la anexión a España.

Durante su intervención, Uribe resaltó el significado histórico del 16 de agosto de 1863 y vinculó la conmemoración de la Restauración con el bicentenario de la muerte de Juan Pablo Duarte, cuya memoria es objeto de una programación especial durante este año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/whatsapp-image-2026-08-16-at-92233-am-2-6a0426b8.jpeg Actos encabezados por el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, en Santiago. (DL/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/whatsapp-image-2026-08-16-at-92233-am-9e5b78a2.jpeg Actos encabezados por el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, en Santiago. (DL/CÉSAR JIMÉNEZ) ‹ >

"República Dominicana, nuestra patria, ha de ser libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla", recordó Uribe al citar a Duarte, a quien definió como una figura central del pensamiento independentista dominicano y defensor de la soberanía nacional.

El presidente de Efemérides Patrias señaló que ambas conmemoraciones forman parte de una agenda nacional que se extenderá hasta el 31 de diciembre, en cumplimiento de una disposición del presidente de la República y con la participación de distintas instituciones.

Uribe sostuvo que el 16 de agosto de 1863 marcó el inicio de una nueva lucha por la libertad, cuando los dominicanos volvieron a tomar las armas para enfrentar la anexión a España, proclamada durante el gobierno de Pedro Santana.

También recordó que el movimiento restaurador comenzó con el Grito de Capotillo, en la zona fronteriza de Dajabón, y posteriormente se extendió por distintas regiones del territorio nacional hasta convertirse en una guerra de carácter nacional contra el dominio español.

Asimismo, destacó los nombres de Santiago Rodríguez, Eugenio Perdomo, Benigno Filomeno de Rojas, Benito Monción, Sotero Blanco, Juan de la Cruz Álvarez, Tomás Aquilino Rodríguez, Juan José Cabrera y otros combatientes que participaron en el proceso restaurador.

Uribe resaltó la presencia de los niños abanderados durante el acto y consideró que su participación representa un mensaje sobre la importancia de preservar en las nuevas generaciones el conocimiento de la historia y los valores vinculados con la identidad nacional.

Educación y ciudadanía

El director de la Regional de Educación en Santiago, Pedro Pablo Marte, sostuvo que la Restauración demuestra que la defensa de la patria no se limita al campo militar, sino que también implica trabajar por el desarrollo nacional.

Marte planteó que los desafíos actuales requieren educación, conocimiento, ciencia, trabajo, honestidad y fortalecimiento institucional.

"Cada niño que aprende, cada joven que sueña, cada maestro que enseña con pasión, cada ciudadano que cumple con su deber y cada dominicano que trabaja por el bien común está librando, a su manera, una nueva batalla por la patria", expresó.

El funcionario llamó a que la bandera dominicana sea asumida como un símbolo de compromiso ciudadano y vinculó sus colores con los ideales de libertad, sacrificio, paz, justicia y dignidad.

Ulises Rodríguez llama a defender la República desde la ciudadanía

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, destacó el papel de esta ciudad en los acontecimientos vinculados con la Guerra de la Restauración y recordó la participación de figuras como Gregorio Luperón, José María Imbert, Gaspar Polanco y Pedro Antonio Pimentel.

Rodríguez señaló que junto a los principales líderes militares participaron familias, campesinos, mujeres y jóvenes que asumieron la defensa de la soberanía nacional.

"Hoy nuestros desafíos son distintos, pero la responsabilidad es la misma: defender la República", afirmó.

Gobernadora destaca papel de Santiago en la gesta restauradora

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/whatsapp-image-2026-08-16-at-92233-am-1-28ab7a56.jpeg Actos encabezados por el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, en Santiago. (DL/CÉSAR JIMÉNEZ)

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, afirmó que la conmemoración representa una oportunidad para rendir homenaje a los hombres y mujeres que participaron en la lucha por recuperar la soberanía dominicana.

Santos resaltó el papel de Santiago durante la Guerra de la Restauración y recordó a figuras como Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Santiago Rodríguez, Benito Monción, José María Cabral y Pedro Antonio Pimentel, entre otros protagonistas de la gesta.

La funcionaria aprovechó la fecha para destacar también el proceso de desarrollo que experimenta Santiago y señaló que la educación, la inversión y las obras de infraestructura forman parte de los mecanismos mediante los cuales las nuevas generaciones pueden contribuir al avance del país.

Tras los discursos y ofrendas en la estatua ecuestre del general Gregorio Luperón, fue realizado un Tedeum en la catedral Santiago Apóstol El Mayor, encabezada por el Arzobispo Metropolitano de Santiago Héctor Rafael Rodríguez.

Breve historia de la Guerra de la Restauración

La Guerra de la Restauración comenzó el 16 de agosto de 1863, cuando un grupo de dominicanos encabezado por Santiago Rodríguez, Benito Monción y José Cabrera realizó el Grito de Capotillo, en la zona fronteriza de Dajabón, dando inicio a la lucha armada contra la anexión de la República Dominicana a España.

La anexión había sido proclamada en 1861 por el entonces presidente Pedro Santana, decisión que puso fin temporalmente a la independencia proclamada el 27 de febrero de 1844.

La medida provocó resistencia entre sectores de la población dominicana y, posteriormente, una insurrección que se extendió por gran parte del territorio.

La lucha restauradora tuvo entre sus principales líderes militares a Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Pedro Antonio Pimentel, Santiago Rodríguez y José María Cabral, además de numerosos combatientes que participaron en distintos frentes.

Santiago tuvo un papel determinante en el conflicto. La ciudad fue escenario de importantes combates y se convirtió en uno de los principales centros de resistencia frente a las fuerzas españolas.

Tras varios años de enfrentamientos, España decidió retirar sus tropas y la República Dominicana recuperó su soberanía en 1865, quedando restablecida la condición republicana que había sido interrumpida por la anexión.

La Guerra de la Restauración es considerada uno de los principales acontecimientos de la historia dominicana porque consolidó nuevamente la independencia nacional y reafirmó la capacidad de los dominicanos para defender su soberanía frente a una potencia extranjera.