¿Quién es Erdwin R. Olivares Luciano, el nuevo director del COE?

Olivares Luciano inició su trayectoria en el ámbito de las emergencias desde finales de la década de 1980. ( FUENTE EXTERNA )

Erdwin R. Olivares Luciano fue nombrado como nuevo titular del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) luego de permanecer por 16 años como subdirector nacional y por 26 jefe de Operaciones en esa misma institución. Sustituye a Juan Manuel Méndez, quien pasa a dirigir el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Olivares Luciano, quien es coronel del Cuerpo de Bomberos y especialista en preparación y respuesta ante emergencias y desastres, ejecutará, junto a las demás instituciones, las medidas de prevención en los momentos críticos, como la temporada ciclónica en la República Dominicana.

Olivares Luciano inició su trayectoria en el ámbito de las emergencias desde finales de la década de 1980. Entre 1988 y 1990 se desempeñó como jefe de Rescate de la Cruz Roja Dominicana; posteriormente fue jefe de Operaciones de esa institución, entre 1990 y 1993, y director nacional de Socorros y Emergencias entre 1993 y 1997.

También fue coordinador general de Brigadas de la Defensa Civil Dominicana entre 1999 y 2001, antes de asumir responsabilidades en el COE. Además, ha estado vinculado al Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal como asesor técnico desde 1995.

Su experiencia incluye el manejo de Centros de Operaciones de Emergencias, dirección de operaciones de crisis, coordinación interinstitucional, búsqueda y rescate urbano, evaluación de estructuras colapsadas, planificación de simulacros y ejercicios, sistemas de comando de incidentes y evaluación de daños y necesidades.

Participación en emergencias nacionales e internacionales

Uno de los principales componentes de su carrera ha sido la participación en operaciones de respuesta a desastres tanto en República Dominicana como en otros países.

Su hoja de vida registra participación en la respuesta a fenómenos como los huracanes Georges y Noel, el huracán Mitch en Honduras, los terremotos de Armenia, Colombia, y Haití, así como los de El Salvador y Ecuador; el deslave de Vargas en Venezuela, las inundaciones de Jimaní y Nicaragua, la pandemia de COVID-19 y el huracán Fiona.

También figura como responsable de operaciones ante eventos ocurridos en República Dominicana, entre ellos la explosión de Polyplas en 2019, el colapso del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero en 2023 y el colapso de la discoteca Jet Set en 2025. También participó en la respuesta al terremoto ocurrido en Venezuela este 2026.

Experiencia internacional y organismos especializados

Olivares Luciano forma parte de mecanismos internacionales relacionados con la gestión de desastres. Es miembro del Equipo de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas (Undac) y del Grupo Técnico de las Américas de Insarag, además de haber ocupado la vicepresidencia para las Américas del Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate de Naciones Unidas.

También figura como punto focal operativo de la OPS/OMS. Su participación internacional ha estado enfocada especialmente en la coordinación de equipos de emergencia, búsqueda y rescate urbano y fortalecimiento de los sistemas de respuesta ante desastres.

Según el documento, además fue integrante del Grupo Técnico Asesor Internacional en Búsqueda y Rescate Urbano de Naciones Unidas, contribuyendo al fortalecimiento de los sistemas USAR en países como Guatemala, Ecuador, Honduras y Panamá.

Formación especializada

Su formación profesional está concentrada principalmente en la gestión de emergencias y desastres. Entre sus estudios figura el curso profesional para manejadores de emergencias de Homeland Security Academy, así como formación en manejo de desastres a gran escala en el Colegio Interamericano de Defensa de Estados Unidos, en Washington.

También cuenta con estudios en administración de desastres por OFDA, un diplomado en Gestión de Riesgo por Intec, formación en Gestión de Crisis y Administración de Desastres por el Instituto Internacional de Gestión Galilee, en Israel, y preparación como oficial de bomberos.

Su hoja de vida señala, además, que posee más de 100 cursos certificados a nivel nacional e internacional.

Instructor y conferencista

Además de su trabajo operativo, Olivares Luciano ha desarrollado una faceta como instructor y conferencista en materia de gestión de emergencias.

Ha impartido conferencias en instituciones como el Colegio Interamericano de Defensa, en Washington, y WHINSEC, y ha participado como instructor en manejo de Centros de Operaciones de Emergencias, búsqueda y rescate urbano, elaboración de planes de emergencia y contingencia, continuidad de operaciones y Sistema de Comando de Incidentes.

También ha participado en talleres y seminarios internacionales auspiciados por organismos como el Comando Sur de Estados Unidos, OFDA, INSARAG y OPS/OMS, además de más de 30 ejercicios regionales y simulacros internacionales.

Reconocimientos

Su trayectoria ha sido reconocida por instituciones nacionales e internacionales. Entre las distinciones registradas en su hoja de vida figuran reconocimientos de los gobiernos de Venezuela y Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la Cruz Roja Dominicana, el Gobierno de Puerto Rico, la Embajada de Italia, la Guardia Nacional de Puerto Rico, el Comando Sur de Estados Unidos y la Guardia Costera estadounidense.

También ha recibido la Distinción al Mérito Nacional de la Presidencia de la República Dominicana, la Medalla de Honor del Centro de Operaciones de Emergencias y reconocimientos de la Armada de República Dominicana por su trayectoria profesional y apoyo a esa institución.

Más allá de la gestión de emergencias

Olivares Luciano también es autor del libro "Más allá del caos", según consta en su perfil profesional. Su trayectoria refleja una carrera construida alrededor de la preparación, coordinación y respuesta ante situaciones de emergencia, combinando experiencia operativa en el terreno con formación especializada y participación en mecanismos internacionales de gestión de desastres.

Con más de 30 años de experiencia y responsabilidades acumuladas en organismos como el COE, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana, Erdwin Olivares Luciano se ha consolidado, de acuerdo con su hoja de vida, como uno de los profesionales dominicanos con amplia experiencia en la coordinación y respuesta ante emergencias y desastres, tanto en el país como en escenarios internacionales.

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