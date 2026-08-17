Empresarios denuncian corrupción en licitación de cocinas del Inabie

Empresarios de la región Este del país, representados por el abogado Juan Antonio Capellán, denunciaron que personal del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) cobraba de 20 a 25 millones de pesos para licitar cocinas de almuerzo escolar que no existen.

"La mafia que se estaba haciendo aquí en el Inabie por parte de un conglomerado que trabajaba aquí, entre ellos sus directores, encargados y asistentes del director Adolfo Pérez, cobraban de 20 a 25 millones de pesos. Escuchen bien: de 20 a 25 millones de pesos por licitación", aseguró Capellán.

Según explicó el abogado, para que una empresa pueda calificar en las licitaciones que realiza el Inabie, la misma tiene que tener un puntaje de 80 y un 20 % por distancia; sin embargo, en más de 200 licitaciones eso no se tomó en cuenta.

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"Entonces, para sorpresa nuestra, 200 cocinas que estaban inhabilitadas ellos las habilitaron y les dieron también a esas cocinas. O sea, que esas cocinas no están contratadas. De hecho, no existen", afirmó Capellán.

No se limita a las cocinas

El representante de los empresarios denunciantes agregó además que la presunta corrupción no se limita exclusivamente a las cocinas, sino que también en la licitación de zapatos escolares también ha habido irregularidades.

"Pero no solamente en las cocinas, que es donde están todos los millones del mundo. Ustedes vieron lo de los calzados, que también los tenemos aquí, que se le adjudicó a tres compañías y esas compañías tienen capacidad para 200 pares de zapatos. Pero las tres compañías son de un conglomerado de un mismo dueño", dijo.

Según Capellán se deben de producir unos 600 mil zapatos escolares al año, sin embargo, las empresas licitadas para su producción no están en capacidad de generar esa cantidad.

Supuestas amenazas contra empresarios

Al momento de ofrecer las declaraciones a la prensa, solamente se encontraba el abogado Capellán y no había ningún empresario presente.

Cuando Capellán fue cuestionado por la ausencia de los denunciantes, explicó que ninguno de ellos asistió porque supuestamente habían sido amenazas por parte del personal del Inabie de que "tendrían problemas" si se presentaban a la convocatoria de protesta.

"Esos empresarios que estaban previsto venir aquí han sido amenazados. Los han amenazado con que, si se presentan van a tener problemas. Y fueron empleados que están cercanos a los superiores de aquí quienes los han amenazado", aseguró.

Tomarán acciones legales

Por último, el representante de los abogados expresó que van a tomar acciones legales contra la institución, ya que consideran que es injusto que se hayan aprobado licitaciones para cocinas que no existen mientras que las de ellos no fue aprobada a pesar de contar con todo lo que establece la ley.

"Vamos a convocar nuevamente en la Procuraduría una querella que va a ser depositada ante el MP", dijo.

También pidió la intervención del presidente Luis Abinader, ya que considera que este caso de corrupción "es peor que Senasa" y que no se puede quedar así.

"Nosotros estamos haciendo un llamado y al presidente Abinader, para que intervenga y pare esas licitaciones. Se les va a entregar cantidad de dinero a personas que no tienen cocina, que no son empresarios. que simple y llanamente se buscaron, supuestamente por parte de empleados de aquí, de sus directores y asistentes, repito, para que pusieran sus empresas y darle esa cantidad de dinero", dijo el abogado para cerrar.