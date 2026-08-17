Migración cifra en 2,968 los extranjeros deportados durante este fin de semana

Parte de los deportados por la Dirección General de Migración este fin de semana. ( FOTO CEDIDA POR MIGRACIÓN )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este lunes que deportó a 2,968 extranjeros en condición migratoria irregular durante los operativos realizados entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto en distintas zonas del país.

La cifra representa el 96.6 % de las 3,072 personas detenidas durante las jornadas de control migratorio desplegadas de manera simultánea en diferentes provincias, dijo en una nota de prensa.

De acuerdo con los datos suministrados por la institución, el viernes fueron detenidos 1,341 extranjeros y deportados 1,028; el sábado se produjeron 820 detenciones y 1,156 deportaciones, mientras que el domingo fueron detenidas 911 personas y deportadas 784.

Operativos en varias provincias

Los operativos abarcaron el Gran Santo Domingo, Santiago, La Romana, La Altagracia y San Pedro de Macorís, además de provincias fronterizas y comunidades de las regiones Sur y Cibao.

En el Gran Santo Domingo, las autoridades intervinieron sectores como Villa Consuelo, Villa María, Guachupita, Los Guandules, Pedro Brand, Manoguayabo, Cristo Rey, Los Mina y Villa Mella, entre otros puntos.

Como parte de las acciones, el Ejército de República Dominicana, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) entregaron a la DGM a 915 extranjeros indocumentados para que fueran sometidos a los procesos migratorios correspondientes.

La DGM indicó que las operaciones fueron ejecutadas conforme a los procedimientos establecidos para la interdicción y salida del territorio nacional de personas en condición migratoria irregular.

Los operativos forman parte de las acciones de control migratorio que realizan las autoridades en diferentes puntos del territorio nacional para identificar a extranjeros que no cuentan con la documentación requerida para permanecer en el país.