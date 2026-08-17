Desarrollo Fronterizo conmemora su 26 aniversario

Empleados de Desarollo Fronterizo durante la misa por el 26 aniversario de la institución. ( FOTO CEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO (DGDF). )

La Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF) informó que durante el último año concentró su gestión en el fortalecimiento de la producción agropecuaria, la rehabilitación de caminos y obras comunitarias, la infraestructura productiva y la protección de cuencas en las siete provincias de la frontera.

La institución dio a conocer estas acciones durante la conmemoración de su 26 aniversario, celebrada este lunes con una Eucaristía de acción de gracias en la Catedral Primada de América, encabezada por su director general, el mayor general retirado Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna.

La actividad estuvo encabezada por el director general de la DGDF, mayor general retirado Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, quien resaltó el papel de la institución en el desarrollo de las provincias de Dajabón, Montecristi, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Santiago Rodríguez y Bahoruco.

Prioridad a las comunidades fronterizas

Zorrilla Ozuna afirmó que la institución busca impulsar proyectos que generen oportunidades económicas, fortalezcan las comunidades y contribuyan al desarrollo sostenible de la zona fronteriza.

"Conmemorar 26 años de Desarrollo Fronterizo es celebrar también la voluntad de un país que entiende que la frontera es parte esencial de la República Dominicana", expresó el funcionario, según el documento.

Entre las acciones ejecutadas durante su primer año al frente de la entidad, según informó la DGDF, figuran la rehabilitación de caminos y obras comunitarias, el apoyo a productores, el fortalecimiento de infraestructura productiva, jornadas de reforestación y protección de cuencas hidrográficas, además de programas de asistencia social y comunitaria.

Balance del último año

La DGDF informó que durante el primer año de gestión de Zorrilla Ozuna se impulsó una agenda de acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades fronterizas y fortalecer la producción agropecuaria.

Según la nota de prensa, entre las iniciativas desarrolladas figuran la rehabilitación de caminos y obras comunitarias, el fortalecimiento de la infraestructura productiva, el apoyo a productores, la reforestación y protección de cuencas hidrográficas, además de programas de asistencia social y comunitaria.

La institución señaló que estas intervenciones impactaron a productores, familias y comunidades, como parte de los esfuerzos para reducir las brechas de desarrollo y generar oportunidades en la región.