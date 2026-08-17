El camino de Ernesto Rodríguez García hasta la jefatura de la Policía Nacional

El general Ernesto Rafael Rodríguez García, designado este lunes como director de la Policía Nacional. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

El general Ernesto Rafael Rodríguez García, designado este lunes como director de la Policía Nacional, llega a la jefatura tras ocupar cargos vinculados con la seguridad vial, la prevención del delito, el mando territorial y la supervisión interna.

El presidente Luis Abinader lo ascendió a mayor general y lo puso al frente del cuerpo del orden mediante el Decreto 558-26, en sustitución de Andrés Modesto Cruz Cruz, quien quedó en "honrosa situación de retiro" a solo seis meses de estar en el cargo.

Nacido en Moca, provincia Espaillat, el 12 de enero de 1968, Rodríguez García es profesional del Derecho, según consta en su declaración jurada de patrimonio.

Su paso por Digesett

Uno de los primeros puestos de alta exposición pública en su trayectoria llegó en agosto de 2018, cuando el entonces presidente Danilo Medina lo ascendió de coronel a general y lo puso al frente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Rodríguez García permaneció allí hasta septiembre de 2020, cuando Ramón Antonio Guzmán Peralta asumió la posición.

Su gestión estuvo vinculada a operativos de control y prevención de accidentes, incluidos los dirigidos a motociclistas, epoca que coincidió además con la llegada de la pandemia de COVID-19 y con las restricciones de movilidad establecidas durante ese período.

Ese recorrido por la seguridad vial precedió su paso a una de las áreas centrales del trabajo policial en la Dirección Central de Prevención.

Un breve paso por Santiago

La prevención no fue su única experiencia en el terreno. En diciembre de 2021 asumió la dirección de la Región Cibao Central, con asiento en Santiago, en sustitución del general Máximo Báez Aybar.

Su estancia en esa demarcación fue de unos seis meses, y en mayo de 2022 fue relevado por el general Claudio González Moquete, en un momento en que la provincia enfrentaba una serie de hechos delictivos y cuestionamientos por los niveles de inseguridad.

Después de su salida de Santiago, Rodríguez García retomó funciones vinculadas con la prevención, y para 2024 estaba nuevamente al frente de esa dirección y participaba en los preparativos para la implementación del nuevo modelo de patrullaje y servicio policial en el Distrito Nacional y Santiago.

Del trabajo operativo a la Inspectoría

El siguiente movimiento dentro de su carrera cambió el tipo de responsabilidad que ejercía cuando en lugar del despliegue policial en las calles, pasó a una instancia encargada de mirar hacia el funcionamiento interno de la organización.

El 27 febrero de este 2026, Abinader lo nombró inspector general de la Policía Nacional, mediante el Decreto 133-26, donde d esde esa posición quedó vinculado a las labores de supervisión y control interno.

En seis meses después, el Poder Ejecutivo vuelve a moverlo dentro de la estructura, esta vez para colocarlo en la posición de mayor jerarquía.

Formación y especialización El nuevo director policial ha complementado su formación profesional con capacitaciones nacionales e internacionales. Entre ellas figuran un programa de desarrollo nacional de la Universidad de Defensa Nacional de la República de China, un Congreso Internacional de Ciencia Policial y cursos relacionados con derechos humanos, derecho internacional humanitario, sustancias controladas, dignidad humana, tránsito, Código Procesal Penal y manejo de conflictos.En 2023 realizó un taller sobre liderazgo en la transportación policial, mientras que en 2019 participó en un curso sobre Team Building, resolución de conflictos y manejo de crisis.

Reconocimientos

Su trayectoria también ha sido distinguida con diferentes condecoraciones y reconocimientos. Entre estos figuran la Orden al Mérito Naval, recibida en 2025 y 2021; el Mérito Aéreo, Distintivo Azul, en 2021; la Medalla de Honor de la Universidad de Defensa Nacional de la República de China, en 2017; el reconocimiento al Mérito del Servidor Público, en 2014, y el Mérito Policial de Primera Categoría, en 2008.

Con su designación como director general, Rodríguez García asume la conducción de la Policía Nacional con una experiencia acumulada en diferentes áreas de la institución y una formación orientada al fortalecimiento institucional, la eficiencia operativa, la profesionalización del personal y la continuidad del proceso de transformación policial.