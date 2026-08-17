Muere a los 87 años Héctor Lachapelle Díaz, figura de la Revolución de Abril de 1965

El general de brigada y vocal del Instituto Duartiano, Rafael Pérez y Pérez, entrega al mayor general Hécor Lachapelle Díaz el botón y pergamino que lo acredita como Miembro Emeritus ad Vitam del Instituto Duartiano. ( IMAGEN DE ARCHIVO DL, DEL 10 DE OCTUBRE 2010 )

Falleció el domingo a los 87 años, el mayor general retirado Héctor Enrique Lachapelle Díaz, uno de los oficiales que desempeñó un papel relevante en el movimiento constitucionalista de 1965.

Lachapelle Díaz fue jefe de operaciones del Gobierno constitucionalista encabezado por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó durante la Revolución de Abril, conflicto que comenzó el 24 de abril de 1965 con el levantamiento que buscaba restablecer el orden constitucional interrumpido tras el derrocamiento de Juan Bosch.

El oficial, que había sido separado de las Fuerzas Armadas por sus vínculos con el grupo del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, regresó a las filas al comenzar el levantamiento. Se presentó en el campamento 16 de Agosto y asumió el mando de dos pelotones que participaron en los primeros enfrentamientos del conflicto.

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Posteriormente, acompañó a Caamaño en gestiones para incorporar a otros militares al movimiento constitucionalista y participó en operaciones estratégicas durante el conflicto.

Como responsable de las operaciones militares del Gobierno constitucionalista, Lachapelle Díaz estuvo involucrado en episodios como la batalla del Puente Duarte, la toma de la Fortaleza Ozama y los combates de junio de 1965 contra las tropas estadounidenses que intervinieron en el país.

También participó en la batalla del Hotel Matum, en Santiago, y figuró entre los firmantes del acuerdo de cese al fuego del 30 de abril de 1965 y del Acta de Santo Domingo, suscrita el 5 de mayo de ese año.

Una vida entre las armas y la historia

Héctor Enrique Lachapelle Díaz nació el 25 de febrero de 1939 en Villa Altagracia, San Cristóbal.

Ingresó como cadete al Ejército Nacional en 1957 y dos años después se graduó como segundo teniente de la Academia Militar Batalla de las Carreras.

Su trayectoria no se limitó al ámbito castrense. También ejerció como educador y dedicó parte de su vida al estudio de la historia dominicana, con especial interés en los acontecimientos de 1965 y la participación de los militares constitucionalistas.

Su nombre quedó ligado a una de las etapas más convulsas de la historia contemporánea dominicana, en la que militares y civiles se enfrentaron en las calles de Santo Domingo en defensa del restablecimiento del orden constitucional.

Honras fúnebres

Los restos de Lachapelle Díaz serán expuestos este lunes 17 de agosto, a partir de las 3:00 de la tarde, en la capilla La Paz, de la funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln.

Está previsto que sean trasladados este martes, a las 12:00 del mediodía, al cementerio Puerta del Cielo. Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre la causa de su fallecimiento