Velan restos del mayor general retirado Héctor Lachapelle, figura del movimiento constitucionalista de 1965

Compañeros del general Héctor Lachapelle, quién falleció el domingo 16 de agosto, a los 87 años. ( DIARIO LIBRE/ANA CUEVA )

En una ceremonia discreta y solemne son velados desde la tarde de este lunes los restos del mayor general retirado Héctor Enrique Lachapelle Díaz, quien tuvo una participación destacada en el movimiento constitucionalista de 1965.

Lachapelle Díaz falleció este domingo 16 de agosto. Tenía 87 años.

Sus honras fúnebres, efectuadas en la funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional, reunieron a familiares, oficiales de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército de República Dominicana, así como a antiguos militares constitucionalistas y otras personalidades.

Reconocen su trayectoria militar

Entre los asistentes estuvo el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, quien destacó la trayectoria del oficial y su formación militar.

Fernández Onofre describió a Lachapelle Díaz como un militar de conducta intachable y de estricta formación en el cumplimiento de la ley.

"Fue un gran militar que tendremos por siempre en nuestra memoria", expresó el ministro.

También participaron en las honras fúnebres el vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez, excomandante general de la Armada, y el mayor general técnico de Aviación Carlos R. Febrillet Rodríguez, viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Especiales.

Constitucionalistas rinden homenaje

Durante la ceremonia, militares constitucionalistas realizaron una guardia de honor ante el féretro de Lachapelle Díaz.

La guardia estuvo encabezada por Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas, acompañado de Pérez Valdés, quien fue comandante del Comando Gregorio Luperón, encargado de proteger los bancos ubicados en la zona constitucionalista.

También participó Guarionex Nova, integrante del grupo de soldados que inició la revolución junto al capitán Mario Peña Taveras el 24 de abril de 1965.

El hijo mayor de Lachapelle Díaz también acompañó a los antiguos constitucionalistas durante el homenaje.

Sus restos serán sepultados este martes, a las 12:00 del mediodía, al cementerio Puerta del Cielo.

Su papel durante la Revolución de Abril

Lachapelle Díaz fue jefe de operaciones del Gobierno constitucionalista encabezado por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó durante la Revolución de Abril, conflicto iniciado el 24 de abril de 1965 con el levantamiento que buscaba restablecer el orden constitucional interrumpido tras el derrocamiento del presidente Juan Bosch.

El oficial había sido separado de las Fuerzas Armadas por sus vínculos con el grupo encabezado por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez.

Al comenzar el levantamiento regresó a las filas militares y se presentó en el campamento 16 de Agosto, donde asumió el mando de dos pelotones que participaron en los primeros enfrentamientos.

Posteriormente, acompañó a Caamaño Deñó en gestiones para sumar a otros militares al movimiento constitucionalista y participó en operaciones estratégicas durante el conflicto.

Como responsable de las operaciones militares del Gobierno constitucionalista, estuvo vinculado a episodios como la batalla del Puente Duarte, la toma de la Fortaleza Ozama y los combates de junio de 1965 contra las tropas estadounidenses que intervinieron en el país.

También participó en la batalla del Hotel Matum, en Santiago, y figuró entre los firmantes del acuerdo de cese al fuego del 30 de abril de 1965 y del Acta de Santo Domingo, suscrita el 5 de mayo de ese año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/whatsapp-image-2026-08-17-at-75959-pm-0409b503.jpeg Firma del libro de condolencias en la Funeraria Blandino. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Una vida ligada a la historia dominicana

Héctor Enrique Lachapelle Díaz nació el 25 de febrero de 1939 en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

Ingresó como cadete al Ejército Nacional en 1957 y dos años después se graduó como segundo teniente de la Academia Militar Batalla de las Carreras.

Además de su carrera castrense, ejerció como educador y dedicó parte de su vida al estudio de la historia dominicana, particularmente de los acontecimientos de 1965 y la participación de los militares constitucionalistas.

Su trayectoria quedó vinculada a uno de los períodos más convulsos de la historia contemporánea dominicana, marcado por el enfrentamiento entre militares y civiles en las calles de Santo Domingo en defensa del restablecimiento del orden constitucional.