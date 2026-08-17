Ministro de Defensa hace cambios en el Cesfront, Cesac y otras dependencias

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, en la entrega del centro de entrenamiento táctico de San Isidro el 13 de agosto de 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Ministerio de Defensa (MIDE) dispuso este lunes nuevas designaciones en distintas dependencias de las Fuerzas Armadas, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y continuidad de las funciones vinculadas a la seguridad fronteriza, aeroportuaria, inteligencia y formación ciudadana.

Entre los cambios se encuentra la designación del mayor general del Ejército, Enrique Aguilera Trujillo, como director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), en sustitución del general de brigada del Éjercito, José H. Rodríguez Coste.

A su vez, el general de brigada del Ejército, José H. Rodríguez Coste, fue designado J-2, director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, responsabilidad desde la cual tendrá a su cargo una de las áreas fundamentales para el análisis y apoyo a la toma de decisiones estratégicas del alto mando militar.

Otros nombramientos

En el ámbito de la seguridad aeroportuaria, fue designado el general de brigada piloto de la Fuerza Aérea, Manuel Abad García Lithgow, como director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac). Asimismo, el coronel del Ejército, Modesto Segura Vólquez, fue designado subdirector general del Cesac.

El general de brigada del Ejército, Francisco Dimas Ávalo Núñez, fue designado director del Servicio Militar Voluntario, en sustitución del general de brigada pilotode la Fuerza Aérea, Rafael Candelario Acosta Sena.

Las designaciones, efectivas a partir del 17 de agosto de 2026, fueron dispuestas por el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre.

De acuerdo con una nota informativa oficial, estas disposiciones procuran: "garantizar la continuidad del mando y fortalecer áreas que desempeñan funciones esenciales dentro del sistema de defensa y seguridad nacional, mediante la asignación de oficiales a responsabilidades directamente vinculadas con las prioridades estratégicas de las Fuerzas Armadas".

Leer más Abinader sacude al Gobierno en mitad de su último periodo