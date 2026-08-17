Orden de salida a diplomáticos cubanos eleva la tensión entre República Dominicana y Cuba

Estaba todo tan quieto en los alrededores de la Embajada de Cuba en Santo Domingo que hasta las hojas de los árboles parecían inmóviles.

La calma de la tarde del domingo 16 de agosto contrastaba con lo ocurrido durante la madrugada, cuando residentes del sector observaron a personas entrar y salir de la legación cubana. Más avanzada la mañana, un camión llegó para recoger varias cajas que, al parecer, pertenecían al personal diplomático.

La salida no fue fortuita. El jueves pasado, el Gobierno dominicano informó que concedió a Cuba un plazo de siete días para que nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares abandonaran el país. Hasta el momento, las autoridades dominicanas no explicaron las razones de la medida.

Diario Libre intentó obtener declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), pero no recibió respuesta. En el comunicado mediante el cual informó sobre la solicitud, la entidad adelantó que no ofrecería explicaciones adicionales sobre el caso.

Respuesta

República Dominicana y Cuba mantienen relaciones diplomáticas formales, aunque actualmente atraviesan un período de tensión y distanciamiento.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la decisión del Gobierno dominicano de expulsar a "diez diplomáticos de la Embajada de Cuba".

Las autoridades cubanas afirmaron que la decisión dominicana carece de justificación y sostuvieron que sus diplomáticos actuaron en conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y con las leyes dominicanas.

El Gobierno cubano atribuyó la medida a una supuesta presión de Estados Unidos y afirmó que Washington busca aislar a Cuba y deteriorar sus relaciones diplomáticas con los países de la región.

"Esta no es la primera vez que el gobierno dominicano se alinea con la política hostil y la escalada de agresión de Estados Unidos contra nuestro país", señaló la Cancillería cubana.

El comunicado también citó como ejemplos la exclusión de Cuba de la X Cumbre de las Américas, posteriormente pospuesta, y el cambio de voto de República Dominicana sobre la resolución cubana contra el embargo en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/160826-embajada-de-cuba--foto-juan-guio2-c1fabfe9.jpg Patrulla policial al frente de la Embajada de Cuba en República Dominicana. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

Calma

Según miembros de la Policía Nacional que permanecían apostados en los alrededores de la sede, la salida del personal diplomático transcurrió sin incidentes, por lo que varias patrullas comenzaron a retirarse de manera gradual.

El único inconveniente, según uno de los sargentos, ocurrió cuando un fotógrafo de un medio de comunicación que el agente no pudo identificar intentó saltar una cerca para fotografiar el interior de la embajada.

Tras el incidente, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad y permitieron a periodistas y curiosos acercarse solo hasta el otro extremo de la calle.

Deserción

La salida de los diplomáticos ocurre luego de que República Dominicana acogiera los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, competencia para la que Cuba envió una delegación de atletas de distintas disciplinas.

Durante la primera semana de los Juegos, cinco deportistas cubanos abandonaron la delegación: dos de canotaje, uno de esgrima, uno de béisbol y uno de hockey sobre césped. Hasta el momento se desconoce su paradero.

Eduardo Marco López, miembro de la Asociación de Cubanos en República Dominicana y de Cuba Independiente y Democrática, fue uno de los cubanos que acudió a la embajada del país que dejó hace 15 años para establecerse en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/160826-embajada-de-cuba--foto-juan-guio5-b9b8f486.jpg Eduardo López, cubano residente en República Dominicana. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

Mientras grababa con su celular la fachada del edificio, López advertía sobre lo que considera un supuesto modus operandi de las autoridades cubanas cuando abandonan un país.

Como ejemplo, mencionó el episodio ocurrido en marzo de 2026, cuando el Gobierno de Ecuador, encabezado por Daniel Noboa, declaró persona non grata al embajador cubano, Basilio Antonio Gutiérrez García, y a los integrantes de su misión diplomática, y les otorgó un plazo de 48 horas para abandonar el país.

"A nosotros nos sorprendió. Creo que el Gobierno dominicano, al igual que Cancillería, se mantuvo con una diplomacia muy elegante; sin embargo, ahora los culpan de actuar mal", afirmó López. "Es sarcástico que mi patria, con tantos problemas, tenga una delegación diplomática tan grande".

Contexto

Durante la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en marzo de 2026 en Doral, Florida, y a la que asistió el presidente Luis Abinader, el mandatario estadounidense Donald Trump afirmó que Cuba se encontraba en sus "últimos momentos".

Trump aseguró que la isla se quedó s in dinero ni petróleo y dijo que Estados Unidos negociaba con La Habana a través de Marco Rubio , al tiempo que planteó una posible " toma de control amistosa ".

La salida de los diplomáticos ocurre mientras Cuba enfrenta una profunda crisis, particularmente en el sector energético, con prolongados apagones que afectan la vida cotidiana de la población.

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