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nuevos comandantes Ejército Fuerza Aérea
nuevos comandantes Ejército Fuerza Aérea

Nuevos comandantes asumen en el Ejército y la Fuerza Aérea

Los mayores generales Jimmy Arias Grullón y Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo asumen el mando del Ejército y la Fuerza Aérea

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    Nuevos comandantes asumen en el Ejército y la Fuerza Aérea
    Ministro de Defensa encabeza el traspaso de mando en l Fuerza Aérea entre Floreal T. Suárez Martínez y Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MIDE)

    Los mayores generales Jimmy Arias Grullón y Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo asumieron este martes como comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea de República Dominicana, respectivamente, en cumplimiento de las nuevas designaciones dispuestas por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 557-26.

    Arias Grullón asumió la conducción del Ejército en sustitución del mayor general Jorge Iván Camino Pérez, quien pasó a ocupar la posición de Inspector General de las Fuerzas Armadas.

    El nuevo comandante del Ejército recibió la responsabilidad con el compromiso de dar continuidad a los planes y programas de la institución, además de fortalecer sus capacidades operativas y el cumplimiento de las misiones que le corresponden.

    RELACIONADAS

    En tanto, Souffront Tamayo asumió el mando de la Fuerza Aérea en sustitución del mayor general Floreal T. Suárez Martínez, como parte de la reorganización de las estructuras superiores de las Fuerzas Armadas.

    Cambios en el mando militar

    Los cambios fueron formalizados este martes durante actos encabezados por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, celebrados en el Campamento Militar "16 de Agosto", en Pedro Brand, y la Base Aérea de San Isidro, en Santo Domingo Este.

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    Ceremonia de traspaso de mando en el Ejército y la Fuerza Aérea.
    Ceremonia de traspaso de mando en el Ejército y la Fuerza Aérea. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MIDE)
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    Los relevos institucionales se realizaron conforme a las disposiciones del Decreto núm. 557-26, emitido por el Poder Ejecutivo.
    Los relevos institucionales se realizaron conforme a las disposiciones del Decreto núm. 557-26, emitido por el Poder Ejecutivo. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MIDE)
      Los nuevos comandantes asumen sus funciones con el mandato de mantener la preparación y capacidad operacional de sus respectivas instituciones y fortalecer la coordinación entre los distintos componentes militares.

      Las designaciones forman parte de los cambios en la estructura de mando establecidos por el Poder Ejecutivo el pasado 16 de agosto y marcan una nueva etapa en la conducción del Ejército y la Fuerza Aérea.

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