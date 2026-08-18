De las presas llenas a la falta de agua: la sequía vuelve a amenazar a RD, casi como a Europa

El Lago Enriquillo, ubicado en el sur de la República Dominicana, muestra la sequía que sufre parte del país. La imagen fue tomada hace varias semanas. ( LUDUIS TAPIA / DIARIO LIBRE )

Europa, Puerto Rico y República Dominicana responden a realidades climáticas distintas, pero este verano de 2026 comparten una preocupación: la disponibilidad de agua. Mientras la sequía europea alcanza dimensiones continentales y Puerto Rico enfrenta condiciones extremas y racionamientos, en territorio dominicano aparecen señales de déficit que las autoridades habían anticipado para el segundo semestre.

El contraste dominicano es notable. Las vaguadas de abril aportaron 360.47 millones de metros cúbicos al sistema nacional de presas y elevaron las reservas a 1,779.41 millones de metros cúbicos al primero de mayo, equivalentes al 88.15 % de la capacidad máxima nacional, según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

Las reservas permitían garantizar agua para acueductos, riego y generación eléctrica. Sin embargo, tener las presas en buenas condiciones no impide que aparezcan problemas en sistemas que dependen directamente de ríos y otras fuentes superficiales.

Los ríos dan la señal

El 22 de julio, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) activó un plan especial de abastecimiento debido a la prolongada ausencia de lluvias en las cuencas de los ríos Duey e Isa-Mana, cuyos caudales disminuyeron significativamente.

La situación provocó bajas presiones e interrupciones temporales en Los Alcarrizos y Pedro Brand, además de Pantoja, Los Girasoles y residenciales de la avenida República de Colombia. La institución recurrió a camiones cisterna para abastecer las comunidades afectadas.

"Desde la CAASD estamos dando seguimiento permanente a esta situación y ejecutando las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de agua potable a la población mientras persistan estas condiciones climáticas. Nuestra prioridad es asistir a las comunidades que presentan mayores dificultades para recibir el servicio", expresó Felipe Suberví, director general de la institución.

La advertencia había llegado antes. El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) señaló el 25 de mayo que las proyecciones apuntaban hacia una disminución gradual de las precipitaciones y un mayor riesgo de sequía meteorológica durante el segundo semestre de 2026, asociado al posible desarrollo de El Niño.

El sector agropecuario también se preparó. El Ministerio de Agricultura incluyó la sequía y El Niño entre las amenazas de su Plan de Contingencia Agropecuaria 2026, destinado a reducir pérdidas productivas y proteger la seguridad alimentaria.

Puerto Rico ya raciona

La advertencia más cercana está al otro lado del canal de la Mona. Al 13 de agosto, el 17.02 % de Puerto Rico estaba bajo sequía extrema, frente al 9.49 % de la semana anterior, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos. Además, el 53.93 % del territorio enfrentaba al menos sequía severa y el 72.18 % estaba bajo alguna condición de sequía.

La escasez ya llegó a los hogares. El descenso de los embalses obligó a establecer racionamientos de agua en turnos de 48 horas para siete municipios, incluido San Juan. Carraízo, uno de los principales embalses del área metropolitana, permanece bajo ajustes operacionales. La situación puertorriqueña muestra cómo un déficit prolongado puede pasar rápidamente de los registros meteorológicos al suministro de agua potable.

Europa muestra el extremo

A miles de kilómetros, Europa permite observar una fase mucho más avanzada del problema. El Observatorio Europeo de la Sequía ha documentado durante este verano una amplia afectación asociada a déficits persistentes de precipitaciones, altas temperaturas, reducción de la humedad del suelo y menores caudales de los ríos.

Francia y Suiza figuran entre los casos más preocupantes. En territorio francés se han multiplicado las restricciones al uso del agua, mientras la sequía amenaza cultivos. En Suiza, tradicionalmente asociada con abundantes recursos hídricos, la falta prolongada de precipitaciones llevó a las autoridades a elevar las alertas y dejó algunos lagos y cursos de agua en niveles excepcionalmente bajos.

Los agricultores de Alemania alertaron este martes sobre pérdidas extraordinarias por la sequía en los cultivos de cereales

La comparación con República Dominicana tiene límites. El país no enfrenta actualmente una sequía de la extensión ni de la gravedad registrada en Europa, pero el paralelismo muestra la rapidez con que un período prolongado sin lluvias puede afectar ríos, agricultura, acueductos y hogares.

En apenas unas semanas, República Dominicana pasó de tener sus embalses al 88.15 % de su capacidad a movilizar camiones cisterna por la reducción de los caudales de fuentes que abastecen sectores del Gran Santo Domingo. Puerto Rico, entretanto, ya aplica racionamientos.

Los tres escenarios tienen magnitudes diferentes, pero plantean la misma cuestión: cuánto tiempo pueden resistir las reservas y las fuentes de abastecimiento cuando las lluvias dejan de llegar con la frecuencia esperada.

Alemania también está seca

Los agricultores alemanes advirtieron este martes que disminuirá la cosecha de cereales y el rendimiento en 2026, como consecuencia de las sucesivas olas de calor y de una sequía histórica durante este verano, fenómenos agravados por el cambio climático.

Según un balance de la Federación de Agricultores Alemanes (DBV), la producción total de cereales debería reducirse un 7% interanual, hasta 41.9 millones de toneladas, frente a los 45.2 millones de toneladas de 2025.

Esta medida se sitúa ligeramente por debajo de la media de los últimos cinco años, que asciende a 42.5 millones de toneladas. El rendimiento podría caer un 9%.