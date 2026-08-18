Erdwin Olivares asume la dirección del COE y promete seguir fortaleciendo la gestión de emergencias

El nuevo director del Intrant, mayor general Juan Manuel Méndez García, y el nuevo director del COE, Erdwin Olivares ( CEDIDA POR EL COE )

El coronel del Cuerpo de Bomberos Erdwin Olivares asumió formalmente este martes la dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en sustitución del mayor general Juan Manuel Méndez García.

Olivares recibió el mando durante una ceremonia en la que participaron altos mandos militares, directores de instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, así como el personal del COE.

Méndez García, quien permaneció 25 años al frente del organismo, pasó a ocupar la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), luego de la renuncia de Milton Morrison.

Olivares prometió fortalecer la preparación y respuesta.

Compromisos de Olivares

De acuerdo con una nota de prensa, al asumir sus funciones, Olivares agradeció la confianza depositada en él y manifestó su compromiso de dar continuidad al trabajo desarrollado durante la gestión de Méndez García.

"El mayor desafío que tenemos es seguir acercando las herramientas de preparación a cada hogar dominicano. Una población informada y preparada es nuestra primera línea de defensa ante cualquier emergencia o desastre", expresó.

El nuevo director del COE señaló que trabajará para fortalecer la preparación de la ciudadanía y lograr que las personas conozcan las medidas que deben adoptar antes, durante y después de una emergencia.

También afirmó que el COE debe continuar consolidándose como el centro de articulación del sistema nacional de respuesta, con énfasis en la prevención y la coordinación entre las instituciones.

Capacitación y modernización

Olivares indicó, además, que entre sus prioridades estarán la capacitación del personal, la modernización tecnológica y el fortalecimiento de los vínculos con organismos internacionales de socorro.

"Trabajaremos para que cada ciudadano sepa qué hacer antes, durante y después de un evento", sostuvo.

El funcionario afirmó que estas acciones buscan mantener al COE como una institución de referencia regional en materia de gestión de riesgos y respuesta ante emergencias.

Reconocen a Méndez García

Durante el acto, el mayor general Juan Manuel Méndez García recibió un reconocimientos por sus 25 años de servicio al frente del COE.

La nota de prensa destaca que durante ese periodo, el organismo se consolidó como una institución de referencia nacional e internacional en materia de gestión de riesgos.

El personal del COE despidió a Méndez García con aplausos.