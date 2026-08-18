Acusado de muerte de chofer en Santiago llegó a Jamaica por vía marítima y con nombre falso

Cartel de la Policía Nacional con el aviso de "Se busca" y la imagen de Jhovanny de Jesús Metz Cruz, principal sospechoso de la muerte del conductor de un camión recolector de basura en Santiago. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias "Macho", quien fue capturado en Jamaica tras permanecer cuatro meses prófugo por la muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, habría ingresado ilegalmente a ese país por vía marítima utilizando una identidad falsa, informó este martes la Policía Nacional.

Según las informaciones preliminares de la Policía, las autoridades dominicanas y jamaicanas determinaron que Metz Cruz habría utilizado otro nombre para entrar a Jamaica.

La Dirección Regional Cibao Central Policía Nacional informó en una nota de prensa que su localización fue posible mediante labores de inteligencia coordinadas con Interpol Santo Domingo y Jamaica.

Durante la operación también fueron detenidos otros ciudadanos dominicanos, de acuerdo con el informe policial.

Metz Cruz, de 28 años, era buscado mediante una Notificación Roja de Interpol, emitida el 19 de abril de 2026, y una orden de arresto por su presunta participación en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años.

Cuatro meses fuera del radar

La captura se produce después de varios meses de búsqueda. Diario Libre había reportado en junio que, dos meses después del asesinato, Metz Cruz continuaba prófugo y que los equipos de investigación realizaban operativos en distintas provincias del país ante informaciones sobre sus posibles movimientos.

La Policía lo señala como el presunto autor material de la herida de arma blanca que provocó la muerte de Abreu Quezada, quien fue atacado el 17 de abril tras una persecución vinculada a un incidente de tránsito en Santiago. Siete personas han sido sometidas a la justicia por su presunta participación en el hecho.

La investigación del Ministerio Público establece que una motocicleta habría sido utilizada para bloquear el camión que conducía Abreu Quezada, dando inicio a la persecución que terminó con el ataque contra el conductor en el área de estacionamiento del Palacio de Justicia de Santiago.

Buscan traerlo al país

La Policía dijo que las autoridades dominicanas realizan las gestiones para trasladar a Metz Cruz al país, donde deberá ser puesto a disposición de las autoridades judiciales para responder por las acusaciones en su contra.