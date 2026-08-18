Ministerio de Justicia y Conep fortalecen diálogo sobre derechos humanos

A la izquierda el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, junto al presidente del Conep, Celso Juan Marranzini .durante el diálogo. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL CONEP )

El Ministerio de Justicia y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) fortalecieron su diálogo para incorporar de manera activa al sector empresarial en el proceso de puesta en marcha del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

El tema fue abordado este martes durante un encuentro celebrado en la sede del Conep, encabezado por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero; el presidente de la organización empresarial, Celso Juan Marranzini, y su vicepresidente ejecutivo, César Dargam.

Durante la reunión se analizaron los avances para la implementación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y la importancia de que el sector privado participe en los espacios previstos dentro de este mecanismo, indica una nota de prensa.

Diálogo cercano

Las partes destacaron la necesidad de mantener un diálogo cercano que permita abordar los Derechos Humanos desde una perspectiva práctica, tomando en cuenta la realidad y los desafíos que enfrenta el sector empresarial.

Como parte de este acercamiento, se planteó continuar desarrollando espacios de socialización y consulta entre ambas instituciones, con el propósito de recoger los aportes del sector privado al proceso de construcción del reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

La iniciativa busca, de esta manera, ampliar la participación empresarial en el proceso y fortalecer la colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Conep en materia de Derechos Humanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/19/whatsapp-image-2026-08-18-at-80425-pm-a02f7f61.jpeg Encuentro entre el Conep y el el Ministerio de Justicia. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL CONEP)