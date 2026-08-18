Los casos que enfrentó la Policía durante la gestión de Cruz Cruz

El exdirector general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La gestión de Andrés Modesto Cruz Cruz al frente de la Policía Nacional estuvo marcada por varios episodios que colocaron a la institución bajo escrutinio, desde investigaciones por presunta corrupción y narcotráfico hasta cuestionamientos por la cantidad de personas fallecidas durante intervenciones policiales.

Se trata de casos ocurridos o investigados durante el período en que encabezó la institución y que obligaron a sus organismos internos, al Ministerio Público y a otras agencias a intervenir.

Entre los expedientes figuran la presunta sustracción de 1.2 millones de pesos que estaban bajo custodia policial en San Cristóbal, una investigación por la desaparición de un cargamento de cocaína interceptado en Haina y el arresto de dos agentes junto con civiles a quienes se ocuparon diez paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína.

A esos episodios se agregan las estadísticas de letalidad policial. Entre enero y julio, la institución registró 145 personas fallecidas en actuaciones clasificadas oficialmente como "acción legal"; de los cuales más de un centenar sería de su gestión.

Dinero desaparecido bajo custodia

Uno de los casos que enfrentó la institución involucró a tres oficiales en San Cristóbal.

El Ministerio Público imputó al coronel Carlos José Sidney Kelly, al capitán Deberin Klanniery Medina Pérez y al segundo teniente Alipio Díaz de la Rosa por la presunta sustracción de 1.2 millones de pesos en efectivo y 28,000 pesos en monedas.

El dinero se encontraba bajo custodia policial como evidencia.

Un tribunal impuso a los tres oficiales tres meses de prisión preventiva. El Ministerio Público les atribuyó provisionalmente coalición de funcionarios, asociación de malhechores y robo agravado.

Investigación por un cargamento de cocaína

En junio surgió otro caso de especial gravedad para la Policía.

El Ministerio Público y los organismos internos de la institución comenzaron una investigación contra dos oficiales superiores y varios subalternos por la supuesta sustracción de un cargamento de cocaína interceptado en Haina.

Las primeras informaciones identificaron a dos generales, pero posteriormente circularon versiones contradictorias sobre la participación de uno de ellos.

La existencia de la investigación fue confirmada por la Policía, pero hasta ahora no se ha divulgado un informe final que permita establecer responsabilidades individuales o determinar qué ocurrió con el cargamento.

Dos policías detenidos con diez paquetes

Otro episodio involucró a los rasos David Alexander Peña Matos y Frangeli Báez Sena, detenidos junto con dos civiles.

Durante el operativo fueron ocupados diez paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína, además de armas, teléfonos celulares y vehículos.

El caso quedó bajo investigación de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.

El desafío de la letalidad policial

La Policía también enfrentó cuestionamientos por la cantidad de personas fallecidas durante intervenciones de sus agentes.

Entre enero y julio, la institución registró 145 muertes clasificadas oficialmente como "acción legal".

De ese total, al menos 109 ocurrieron durante los cinco meses completos en que Cruz Cruz estuvo al frente de la institución.

En marzo se registraron 21 muertes; en abril, 25; en mayo, 35; en junio, 24, y en julio, cuatro.

La cifra de 109 no incluye los casos ocurridos durante los días de febrero posteriores a su llegada a la dirección policial, ni los datos hasta agosto.

Estos datos establecen una coincidencia temporal con su gestión, pero no permiten atribuirle responsabilidad personal por esas muertes. Cada intervención requiere una evaluación independiente para determinar las actuaciones de los agentes involucrados y las circunstancias en que ocurrieron.

El caso Darlin Mercado y los controles internos

Otro episodio puso el foco sobre los mecanismos disciplinarios de la Policía. Darlin Mercado murió durante un procedimiento policial en el que el agente acusado de homicidio disparó a quemarropa contra el joven y posteriormente la patrulla policial no participó en el auxilio a la víctima. Todo quedó grabado en cámara.

El incidente ocurrió en la cañada de Guajimía, el cabo involucrado era José Francisco Moreta Heredia.

El cabo imputado en el caso Darlin Mercado había acumulado dos suspensiones anteriores dentro de la institución.

Uno de esos antecedentes estuvo relacionado con la pérdida de una cámara corporal y la elaboración de un reporte falso.

El historial del agente abrió interrogantes sobre los criterios utilizados para reincorporar al servicio activo a policías sancionados y sobre el seguimiento aplicado después de una suspensión.