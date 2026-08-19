Atletas cubanos que desertaron inician su regularización en República Dominicana

Delegación cubana de Hockey en final del oro femenino. ( CORTESÍA DEL COMITÉ JCC 2026 )

Dos de los cinco atletas cubanos que desertaron durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ya comenzaron el proceso de registro en la Oficina Nacional para los Refugiados (Conare), la autoridad que tiene la competencia para decidir sobre las solicitudes de reconocimiento de acogidos.

Los otros tres también se encuentran en el país a la espera de comenzar los trámites proceso que le puede facilitar la documentación para obtener un estatus legal.

El trámite puede demorar, ya que fuentes revelaron con documentación a Diario Libre que las autoridades cubanas retenían los pasaportes a su delegación una vez el oficial de Migración le autorizaba el ingreso al país.

José Alberto Fernández, presidente de la Asociación Cubana en la República Dominicana, explicó a Diario Libre que la entidad que dirige ofrece los servicios de asesoría legal y respaldo logístico y ha estado en contacto con los deportistas.

Fernández reveló que tuvo contacto con dos de los atletas y está abierto a trabajar con el resto. Por razones de seguridad, prefirió no indicar el nombre de los atletas.

Se muestran interesados en continuar sus carreras como deportistas, pero ahora la prioridad es resolver su tema legal e insertarse en el mercado laboral.

Puente

Con 20 años residiendo en el país, Fernández indicó que ha servido de puente para que decenas de compatriotas regularicen su situación una vez instalados aquí.

Las versiones que dan cuenta de la operación de agentes cubanos vigilando la delegación en nada le sorprende. A su juicio, de no haber sido por ese control, el número de atletas y personal técnico que hubiese desertado pudo ser mucho mayor.

El festival lo abrió Moisés David Torres Puig, portero del equipo de hockey sobre césped, quien desertó el mismo 24 de julio cuando el certamen regional fue inaugurado.

Cuatro días más tarde dejó el grupo la remera Leah Daniella Almeida. Luego fue el turno para Yasmina Evelio Álvarez Peraza, de softbol, Hershey Daniela de la Cruz y Adán Isbel Núñez Pina, de esgrima.

En julio, nueve de los 12 integrantes del equipo de canotaje desertaron durante una concentración en Montreal, Canadá, días antes del viaje a Santo Domingo.