Francia registró 1,243 decesos adicionales durante la ola de calor de julio

La torre Eiffel fue cerrada el martes de junio pasado a consecuencia de la ola de calor que azota París y el conjunto de Francia. ( AFP )

Francia registró 1,243 muertos adicionales del 3 al 22 de julio, en plena ola de calor, por lo que el balance provisional de 2026 ascendió a unos 7,300 fallecidos, informaron este martes las autoridades sanitarias.

Europa occidental vivió el inicio de verano más cálido jamás registrado, con un período de junio-julio a un nivel récord, con olas de calor, sequía generalizada e incendios, alimentados por el cambio climático.

Francia metropolitana vivió 52 días de ola de calor desde mediados de junio. La ola de calor en curso actualmente, iniciada a finales de julio, es la segunda más duradera, sólo por detrás de los 23 días registrados en julio de 1983.

Un conteo escalofriante

Los 1.243 muertos adicionales entre el 3 y el 22 de julio "por todo tipo de causas", que aún no se pueden imputar con seguridad al calor extremo, se suman a los 5,764 decesos adicionales registrados del 17 al 30 de junio, según la agencia Santé Publique France.

El episodio de junio fue no obstante más intenso que la ola de calor de agosto de 2003, cuyas 15,000 muertes conmocionaron a Francia.

Casi tres cuartas partes de las muertes en exceso en julio "corresponden a personas de 75 años o más", aunque estas afectaron "a todos los grupos de edad a partir de los 45 años", precisó el ministerio de Sanidad.

Aunque los decesos aumentaron en todos los lugares como hospitales y residencias de ancianos, Santé Publique France subrayó el alza especialmente a domicilio.

Otras 300 muertes adicionales se registraron entre el 24 y el 28 de mayo, cuando se vivió un primer episodio de calor extremo, pero que no reúne los criterios de la agencia meteorológica Météo-France para considerarlo como una ola de calor.

Las autoridades prevén publicar un balance final en octubre.