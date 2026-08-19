Menor de 12 años que conducía una motocicleta muere tras ser impactado por vehículo en Santiago
La conductora del vehículo involucrado auxilió a la víctima y luego se puso a disposición de las autoridades de tránsito
Un adolescente de 12 años que conducía una motocicleta murió ayer martes luego de ser impactado por un vehículo en un accidente de tránsito ocurrido en la calle Núñez de Cáceres, frente al Centro Católico Carismático, en la zona sur de Santiago.
La víctima fue identificada como Marcos Almonte Martínez.
Circunstancias del accidente
De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el adolescente conducía una motocicleta cuando se produjo la colisión con un carro Hyundai, color gris, placa I05233.
Tras el impacto, el menor cayó al pavimento y fue trasladado por la conductora del automóvil al Centro Médico Batista, donde recibió atenciones médicas, pero posteriormente falleció.
Reacción de la conductora
La conductora del carro, cuyo nombre se omite por seguridad, se puso a disposición de las autoridades tras asistir al menor de edad.
- La motocicleta involucrada no se encontraba en el lugar cuando las autoridades acudieron a realizar el procedimiento correspondiente.
El caso es investigado por las autoridades para determinar las circunstancias en que ocurrió la colisión.