RD adopta definición de la Alianza para el Recuerdo del Holocausto sobre el antisemitismo

La República Dominicana anunció este lunes su adhesión a la definición de trabajo sobre antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

En un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el Gobierno dominicano reafirmó su compromiso con la lucha contra el antisemitismo, la intolerancia religiosa y cualquier forma de discriminación, al tiempo que destacó la posición histórica del país frente a la persecución de los judíos.

Según el documento, República Dominicana sostiene que este compromiso se remonta a 1938, cuando el país fue el único Estado que ofreció asilo en Sosúa a un número significativo de refugiados judíos que huían de los crímenes cometidos por el régimen nazi.

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La definición de la IHRA establece que:

"El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto."

El Gobierno indicó que esta definición fue adoptada por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) mediante el Memorándum OSG/183/19, como definición oficial del organismo.

Compromiso con la memoria del Holocausto

Asimismo, República Dominicana expresó su respaldo a la Resolución A/RES/76/250 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que rechaza y condena cualquier negación o tergiversación, total o parcial, del Holocausto como hecho histórico.

El Gobierno dominicano también reiteró su compromiso con la preservación de la memoria del Holocausto y la protección de las comunidades judías, además de llamar a los países de la región y a la comunidad internacional a fortalecer las medidas educativas, institucionales y normativas para prevenir el odio, la intolerancia y la discriminación.

COMUNICADO:



República Dominicana se adhiere a definición de trabajo sobre antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).



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