Gobierno proyecta elevado en el Cruce del 15 de Azua para agilizar tránsito hacia Barahona

Vista panorámica de la Circunvalación de Azua, inaugurada en febrero de 2023 por el MOPC. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, anunció que el Gobierno del presidente Luis Abinader contempla la construcción de un elevado en el Cruce del 15 de Azua, con el objetivo de agilizar el tránsito hacia Barahona y las demás provincias de la región Enriquillo.

Estrella explicó que la obra permitiría evitar la interrupción del tránsito de los vehículos que se desplazan hacia Barahona, mientras otros conductores continúan sus rutas hacia San Juan y Elías Piña.

El funcionario destacó que el Gobierno mantiene un plan de construcción de infraestructuras viales orientado a reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la conexión entre las diferentes regiones del país.

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Proyectos de infraestructura

En ese sentido, mencionó la construcción de la Circunvalación de Azua, la de Baní y otros proyectos como el paso a desnivel de Pintura y el túnel de la Luperón en la plaza de la Bandera, así como otras obras desarrolladas en distintos puntos del país.

Asimismo, informó que las autoridades avanzan en otros proyectos de ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial, entre ellos la terminación de un puente de cuatro vías y la proyección de ampliar a cuatro carriles el tramo comprendido entre Galeón y el Cruce de Ocoa, como parte de los esfuerzos para reducir las distancias y mejorar la circulación vehicular.

Las declaraciones del ministro de Obras Públicas fueron ofrecidas en el municipio de Cabral el fin de semana durante el recorrido realizado por el presidente Luis Abinader, donde encabezó la inauguración de varias obras construidas y remozadas por su gestión en las provincias de Barahona e Independencia.