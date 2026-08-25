Consejo Nacional de Drogas lleva campaña contra el vapeo a usuarios del Metro SD

Una colaboradora del Consejo Nacional de Drogas (CND) concientiza a un ciudadano a través de la campaña "Vapear no es un Juego". ( CEDIDA POR LA CND. )

El Consejo Nacional de Drogas (CND), en coordinación con la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), desarrolla la campaña preventiva "Vapear no es un Juego", dirigida a las familias que utilizan el Metro de Santo Domingo.

La iniciativa busca prevenir el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes y promover el papel de los padres, madres y tutores como primera línea de orientación y prevención.

La primera jornada se realizó el viernes 21 de agosto, de manera simultánea en las estaciones Juan Pablo Duarte, Centro de los Héroes (La Feria) y Concepción Bona, en Santo Domingo Este, seleccionadas por su alta afluencia de pasajeros.

Durante la actividad, colaboradores del CND orientaron directamente a los usuarios y distribuyeron materiales con información sobre los riesgos asociados al consumo de cigarrillos electrónicos.

El presidente del CND, Alejandro Abreu, afirmó que el vapeo representa un riesgo para los jóvenes y destacó la importancia de que las familias conversen con sus hijos sobre sus consecuencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/whatsapp-image-2026-08-25-at-125914-pm-52d3c546.jpeg Jornada de concientización sobre el uso del vaper, realizda en estaciones del Metro de Santo Domingo.

"El vapeo no es una moda, es un riesgo real para nuestros jóvenes, y los padres son nuestra primera línea de prevención", expresó Abreu.

Jornadas y participantes

Las jornadas continuarán los días 28 de agosto y 4 de septiembre en diferentes estaciones del Metro, como parte de las acciones de prevención dirigidas a las familias.

En estas próximas intervenciones también participará el rapero y activista social Jhon Wayne RD, cuyo nombre es John Wayne Martínez, quien interpretará canciones con mensajes preventivos relacionados con el consumo de cigarrillos electrónicos.

Con la campaña, el CND procura utilizar espacios de alta circulación para acercar información preventiva a las familias y reforzar la participación de padres y tutores en la prevención del consumo de sustancias entre adolescentes y jóvenes.