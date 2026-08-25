Policía y Alcaldía del Distrito Nacional acuerdan acciones para reforzar la seguridad

El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, coordinaron nuevas acciones de cooperación dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana y ampliar el nuevo modelo de patrullaje policial.

Los temas fueron tratados durante una visita de cortesía realizada por Rodríguez García a Mejía al Palacio Consistorial en la Zona Colonial.

Durante la reunión, ambas autoridades intercambiaron impresiones sobre iniciativas conjuntas para reforzar la prevención y la seguridad en los distintos sectores de la capital.

También abordaron la coordinación interinstitucional necesaria para la implementación progresiva del nuevo modelo de patrullaje policial.

También en el apoyo de la organización de los IV Juegos Mundiales de Policías de la USIP, que serán celebrados en el país.

Sobre los juegos policiales

Rodríguez García y Mejía trataron además sobre los preparativos para los IV Juegos Mundiales de la USIP, que reunirán en República Dominicana a representantes de instituciones policiales de diferentes países.

La República Dominicana será sede de los IV Juegos Mundiales de Policías de la USIP 2026, un evento internacional que reunirá a delegaciones policiales de diferentes países en una jornada de integración, disciplina y competencia deportiva.

Bajo el lema "Un mundo más seguro inicia con fuerzas policiales unidas", estos juegos se celebrarán en Santo Domingo, del 26 al 30 de octubre de 2026, fortaleciendo los lazos de cooperación, hermandad y trabajo en equipo entre las instituciones policiales participantes.

El evento contará con disciplinas deportivas como basketball 3×3, voleibol de playa, natación, golf, carrera 10K, tiro IPSC y judo.