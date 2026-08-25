EE. UU. explora vender la pintura retirada de su embajada en RD por considerarla "muy woke"

El retiro de la pintura de Kehinde Wiley fue celebrado públicamente por la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Campos, quien difundió un video del momento y presentó la decisión como parte de un distanciamiento de las ideologías que calificó de "globalistas" y "woke". ( PIETAJE TOMADA DE LA CUENTA DE LEAH CAMPOS. )

El Departamento de Estado de Estados Unidos explora la posibilidad de vender una obra del reconocido artista Kehinde Wiley que fue retirada recientemente de la embajada estadounidense en República Dominicana, luego de que funcionarios de la administración de Donald Trump la calificaran de "woke".

La información fue publicada este martes por The Washington Post, que señala que las autoridades estadounidenses mantienen conversaciones con representantes legales para determinar si pueden desprenderse de la pintura Young Artists After Siamesas 1960. El objetivo, confirmó el Departamento de Estado al periódico, es venderla si legalmente resulta posible.

La obra permanecía desde hace años en la sede diplomática estadounidense en Santo Domingo y presenta a cuatro jóvenes que según medios estadounidenses son dominicanos sobre el característico fondo floral utilizado por Wiley en buena parte de su producción.

Su retiro fue celebrado públicamente por la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Campos, quien difundió un video del momento y presentó la decisión como parte de un distanciamiento de las ideologías que calificó de "globalistas" y "woke".

La directora del programa Art in Embassies, Erin Scavino, también había cuestionado la pintura. Según The Washington Post, la funcionaria aseguró que su equipo trabajó para lograr que fuera retirada y la calificó como "muy woke" y "estéticamente aterradora".

Contexto de la obra

Wiley realizó la pintura en 2015 por encargo del Departamento de Estado, dentro de su programa de diplomacia cultural. Para crearla trabajó con estudiantes dominicanos de la Facultad de Artes y de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, en La Romana.

La documentación elaborada para la colección de la embajada explica que Young Artists After Siamesas 1960 se inspira en dos obras de la historia del arte dominicano: Desnudo Femenino, de Celeste Woss y Gil, realizada en 1940, y Siamesas, de Gilberto Hernández Ortega, de 1960.

La descripción institucional señala que Wiley utilizó esas referencias para conectar tradiciones históricas dominicanas con representaciones contemporáneas de jóvenes del país.

El cuadro, un óleo sobre lino, mide aproximadamente 2.72 metros por 3.81 metros.

Antes de ser retirado, fue cubierto con una lona con motivos de la bandera estadounidense.

Quién es Kehinde Wiley

Kehinde Wiley, nacido en Los Ángeles en 1977, es uno de los artistas contemporáneos estadounidenses más reconocidos por sus retratos de personas negras en composiciones inspiradas en la tradición pictórica europea.

Su nombre alcanzó mayor proyección internacional cuando fue seleccionado para realizar el retrato oficial del expresidente Barack Obama para la National Portrait Gallery del Smithsonian.

La obra fue presentada en febrero de 2018 y convirtió a Wiley en el primer artista afroamericano encargado de realizar el retrato oficial de un presidente estadounidense para esa institución.

Antes de que su pintura fuera retirada de la embajada en Santo Domingo, Wiley había sido reconocido por el propio Departamento de Estado por sus aportes a la diplomacia cultural estadounidense.

La decisión de retirar el cuadro y estudiar su venta sitúa una obra concebida como parte de un intercambio cultural entre Estados Unidos y República Dominicana dentro de una disputa política más amplia de la administración Trump contra programas y expresiones asociados por sus funcionarios con políticas de diversidad y la denominada cultura "woke".

De acuerdo con The Washington Post, el Departamento de Estado todavía debe determinar si jurídicamente puede vender una pintura encargada y adquirida con recursos públicos para su programa diplomático.

¿Qué es la cultura woke? En Estados Unidos, "woke" originalmente describe la conciencia y vigilancia frente a la injusticia social, particularmente el racismo y la desigualdad racial. El término surgió en el inglés afroamericano y posteriormente se extendió a otros debates relacionados con la justicia social. En la política estadounidense contemporánea, "woke" también se utiliza como término despectivo para referirse a posiciones progresistas que sus críticos consideran excesivas o extremas.