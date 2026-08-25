Faride Raful entrega la nacionalidad dominicana a 182 extranjeros

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó el acto y destacó que la concesión de la nacionalidad constituye una decisión de Estado que implica asumir tanto derechos como deberes ante la República Dominicana. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA )

Un total de 182 personas procedentes de más de 30 países fueron juramentadas este martes como nuevos ciudadanos dominicanos tras completar el proceso de naturalización, que ahora incluye expedientes digitalizados, entrevistas y exámenes de ciudadanía.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó el acto y destacó que la concesión de la nacionalidad constituye una decisión de Estado que implica asumir tanto derechos como deberes ante la República Dominicana.

"Otorgar la nacionalidad dominicana es una decisión seria, y se hace con criterio, con seriedad y con dignidad. Ustedes eligieron a la República Dominicana y la República Dominicana los eligió a ustedes. A partir de hoy comparten los mismos derechos y los mismos deberes", afirmó Raful.

La funcionaria explicó que el Ministerio de Interior y Policía ha incorporado la digitalización de los expedientes, además de entrevistas y exámenes de ciudadanía, como parte de los cambios aplicados al proceso de naturalización para garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Un proceso que busca conocer a los solicitantes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-25-at-81227-pm2-32e9f78f.jpeg Parte de los juramentados. (IMAGEN CEDIDA POR INTERIOR Y POLICÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-25-at-81229-pm-d1ead5e6.jpeg Los juramentados proceden de 30 países. (IMAGEN CEDIDA POR INTERIOR Y POLICÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-25-at-81228-pm-c963b9dc.jpeg Los juramentados comparten los mismos derechos y deberes que los dominicanos. (IMAGEN CEDIDA POR INTERIOR Y POLICÍA) ‹ >

La directora de Naturalización, Diana Díaz, resaltó el trabajo que realiza el personal encargado de evaluar las solicitudes y subrayó el componente humano del proceso.

"Nosotros, oficiales públicos, no trabajamos con expedientes. No trabajamos con papeles. Trabajamos con la vida de la gente", expresó.

Durante el acto, Arturo de las Heras, académico y empresario que habló en representación de los nuevos ciudadanos, destacó los vínculos que ha construido con el país y agradeció la acogida recibida.

"Aquí he encontrado buena gente, amigos y oportunidades para contribuir. Hoy ese vínculo se convierte también en ciudadanía. República Dominicana es mi patria", expresó De las Heras.

Con la juramentación, los nuevos ciudadanos dominicanos completaron formalmente el proceso de naturalización y asumieron los derechos y deberes que establece la ciudadanía dominicana.