Expertos dicen que combatir el antisemitismo requiere leyes y políticas de prevención efectivas

Participantes del panel "Legislar para convivir", dentro del VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo. ( DIARIO LIBRE/ JÓLIVER BRITO )

El canciller Víctor -Ito- Bisonó dejó iniciada la jornada de plenarias del VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo, con un llamado a pasar de la preocupación a la acción concreta frente a la discriminación, los discursos de odio y la intolerancia.

"República Dominicana conoce el valor de abrir las puertas cuando otros las cierran", expresó el canciller, al recordar la tradición del país de brindar refugio y reiteró que la nación jamás será indiferente ante el odio y la persecución.

En 1938, el Estado dominicano ofreció asilo en Sosúa a refugiados judíos que huían de los crímenes de guerra perpetrados por el régimen nazi. El pasado lunes, el país se adhirió a la definición de trabajo sobre antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

Bisonó aseguró que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se continuará promoviendo el diálogo, el entendimiento y la cooperación como herramientas para construir sociedades más inclusivas y respetuosas.

Legislar para convivir

La necesidad de contar con leyes eficaces para enfrentar el antisemitismo, el racismo y otras formas de discriminación, pero también de garantizar su aplicación, centró el debate de un panel internacional donde se destacó, además, la reciente adopción por parte del país de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés).

Durante el panel "Legislar para convivir: herramientas contra el antisemitismo y la intolerancia", parte del VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo, juristas, representantes de organismos internacionales y legisladores coincidieron en que las normas son necesarias para combatir la discriminación, aunque advirtieron que su existencia no garantiza por sí sola resultados.

El jurista y juez argentino Franco Fiumara sostuvo que los Estados necesitan contar con herramientas jurídicas claras que permitan identificar y sancionar conductas discriminatorias.

"Primero hay que prevenir y para eso tenemos que tener herramientas a la altura de las circunstancias y que no sean ambiguas", afirmó.

Fiumara puso como ejemplo el caso argentino y los procesos relacionados con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994, así como la aprobación de los juicios en ausencia.

Fiumara sostuvo que los Estados necesitan contar con herramientas jurídicas claras que permitan identificar y sancionar conductas discriminatorias.

También defendió la necesidad de que las legislaciones establezcan con claridad los delitos relacionados con el antisemitismo y la discriminación para evitar interpretaciones que, a su juicio, puedan impedir la aplicación efectiva de la justicia.

"El juez sin una ley concreta no puede hacer nada. Debemos tener políticas de Estado, no políticas partidarias, convencidos de saber cuáles son los derechos de las víctimas que queremos defender", resaltó.

Una herramienta, pero con poco impacto regional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-foro-interoamericano-de-asesntesismo-joliver-brito202608250004-4cc64f10.jpg Panelistas durante el conversatorio Legislar para convivir. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

El comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el monitoreo y combate del antisemitismo, Fernando Lottenberg, se refirió a la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, aprobada en 2013, y reconoció que su impacto en la región ha sido limitado debido, entre otras razones, al reducido número de países que la han adoptado.

Explicó que el proceso de discusión de la convención fue prolongado y que algunos países han considerado que sus propias legislaciones contra la discriminación son suficientes, mientras otros han expresado preocupaciones relacionadas con la libertad de expresión, la soberanía o la amplitud de los temas incluidos.

"En este momento no ha sido, lamentablemente, un instrumento eficaz. Es difícil impulsar una legislación antidiscriminatoria", señaló al evaluar la aplicación de la convención en la región.

Sin embargo, sostuvo que la falta de adhesión a un instrumento internacional no debe impedir que los países desarrollen otras políticas públicas para enfrentar el racismo y el antisemitismo.

Lottenberg mencionó, entre otros ejemplos, las discusiones en Brasil para desarrollar una política nacional de enfrentamiento al antisemitismo, con la participación de diferentes instituciones del Estado.

"Si este camino está bloqueado, no tenemos que parar y lamentar; vamos a buscar otro, vamos a ser creativos y aprovechar las circunstancias. De nada sirve plasmar proyectos de ley si no se aplican", expresó.

Realidad de las minorías

En tanto, la senadora boliviana Tomasa Yarhui llevó el debate hacia la realidad de los pueblos indígenas y relató su propia experiencia de discriminación desde la niñez.

Yarhui, quien se identificó como integrante de una comunidad indígena quechua, recordó que tuvo que abandonar su pueblo y enfrentarse a la discriminación por su condición de indígena, campesina y por su vestimenta y su idioma.

Afirmó que, pese a los avances registrados en América Latina, persisten la exclusión y las desigualdades que afectan a los pueblos indígenas.

"De nada sirve plasmar proyectos de ley. Podemos hacer miles de proyectos de ley si no está en la actitud, en el corazón de cada ser humano, para poder tolerarnos y cambiar el destino de nuestros pueblos", manifestó.

La legisladora y primera mujer candidata a la vicepresidencia de su país insistió en que la lucha contra el racismo y la discriminación requiere tanto normas como prevención y un cambio de actitud social.

"Se deben aplicar normas y leyes que ayudan mucho para esto, pero si esas normas y leyes no son consensuadas, no son aplicables, de nada sirven. Es decir, sancionar, pero también prevenir. Van juntos de la mano", sostuvo.

La definición como "línea de base"

Otro de los temas centrales del panel fue la adopción de la definición de antisemitismo de la IHRA.

El embajador rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, explicó que contar con una definición común permite establecer una base compartida para identificar este tipo de manifestaciones, evitando que cada país determine de manera distinta qué considera antisemitismo.

"Es una línea de base para el mundo sobre cómo definir el antisemitismo. No es el estándar de oro, es la línea de base", indicó.

Durante el encuentro se destacó la decisión de República Dominicana de adoptar esta definición, presentada como un paso dentro de una estrategia más amplia para enfrentar la intolerancia y el antisemitismo.

También se planteó la necesidad de que esa adopción trascienda las declaraciones políticas y se traduzca en acciones concretas.

Kaploun advirtió sobre el aumento de incidentes antisemitas en diferentes países y relató su preocupación por la situación observada recientemente en Canadá.

Comparó los niveles actuales de antisemitismo con los registrados en Alemania en 1933, aunque señaló que, a diferencia de aquella época, existen líderes y gobiernos que están expresando públicamente su rechazo a estas manifestaciones.

"El antisemitismo no se debe tolerar en ninguna parte y de ninguna forma", afirmó.

Al cierre del panel, los participantes coincidieron en que el combate contra la discriminación no puede limitarse a la aprobación de leyes o tratados internacionales, sino que requiere instituciones dispuestas a aplicarlos, políticas de prevención y una respuesta social frente a las diferentes manifestaciones de odio e intolerancia.

La discusión concluyó con un llamado a utilizar las herramientas jurídicas existentes, fortalecer las políticas públicas y promover una convivencia basada en el respeto a las diferencias.

Otras participaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-foro-interoamericano-de-asesntesismo-joliver-brito202608250001-c67244a1.jpg Eugenia Rojo y Jesse Rojo. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

Durante la realización del foro, la chef Eugenia Rojo relató cómo la curiosidad la llevó a investigar el origen de su apellido con un recorrido por Tierra Santa, donde descubrió su fascinación con Israel.



Rojo estuvo acompañada por su sobrino Jesse Rojo, quien aseguró que entre el 30 a 40 % de la población hispana tiene ascendencia judía.