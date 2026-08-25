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Incidentes en Barahona
Incidentes en Barahona

Dos incidentes con camiones en menos de 24 horas ocurren en Barahona

El primer hecho provocó daños en el bonete de un automóvil; el otro causó pánico

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    Dos incidentes con camiones en menos de 24 horas ocurren en Barahona
    Camión involucrado en incidente (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    Parte de una carga de bloques cayó este martes sobre un automóvil que transitaba por una curva en la entrada de Los Callejones, en el distrito municipal de El Cachón, provincia Barahona, luego de que el material que transportaba un vehículo pesado se desprendiera y cayera sobre la vía.

    El hecho provocó daños en el bonete del automóvil, cuyo conductor reside en la comunidad de Los Botaos, en el municipio de Cabral. Los bloques se rompieron al caer y quedaron esparcidos en la carretera, generando preocupación entre conductores y transeúntes.

    Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, miembros del Cuerpo de Bomberos y empleados de la empresa vinculada al transporte de los materiales.

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    Agentes de la Policía Nacional en el lugar del hecho. (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    Incidentes previos

    Este es el segundo incidente reportado en menos de 24 horas con vehículos que transportan bloques en la zona. El lunes, una patana que transportaba bloques de ocho pulgadas perdió aparentemente los frenos mientras descendía por la vía de El Brisal, que comunica a Cabral con Polo.

    • Según versiones recogidas en el lugar, el conductor logró evitar atropellar a personas mientras el vehículo descendía a gran velocidad y atravesó la denominada "Esquina Caliente" de Cabral, punto donde convergen las carreteras que conectan el municipio con Polo, El Peñón, Las Salinas y Barahona.
    RELACIONADAS

    Reacciones comunitarias

    El vehículo se paró en una subida de la calle Presidente Báez llegando al polideportivo de Cabral, aunque el incidente no provocó daños materiales ni personales heridas generó momentos de tensión. 

    Residentes y transeúntes de las comunidades de Cabral, El Cachón y Barahona expresaron preocupación por los frecuentes accidentes protagonizados por vehículos pesados que transportan materiales de construcción, al considerar que representan un peligro para quienes circulan por estas vías.

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    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.