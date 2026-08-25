Muere Wenceslao Vega Boyrie, referente de la historia jurídica dominicana

El jurista, historiador y profesor universitario Wenceslao Vega Boyrie falleció este lunes 24 de agosto, a los 93 años, dejando una obra fundamental para comprender la evolución del derecho y las instituciones de la República Dominicana.

La comunidad jurídica dominicana lamenta la pérdida de uno de sus referentes.

Nacido en Santiago de los Caballeros en 1932, Vega Boyrie se doctoró en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y cursó estudios doctorales en Historia en la Universidad de Sevilla. Fue docente de la Universidad Católica Santo Domingo, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia e integrante del Instituto Dominicano de Genealogía.

Su libro Historia del Derecho Dominicano, publicado en varias ediciones, se convirtió en texto de referencia para generaciones de abogados, jueces y estudiantes. También escribió Historia del Derecho Colonial Dominicano, Historia de la Corte de Casación Dominicana, Historia del Poder Judicial Dominicano y La Constitución de Cádiz y Santo Domingo, entre otros títulos.

Además, fue autor de varias obras y ensayos, entre los que se destacan La Real Audiencia de Santo Domingo (1975); El régimen laboral y de tierras durante la Primera República (1977); Historia del derecho colonial dominicano (1979); Génesis de los códigos dominicanos (1980); Los documentos básicos de la historia dominicana (1994); e Historia de los terrenos comuneros en la República Dominicana (2000).

También, Junta de Hacienda de 1661 en Santo Domingo para el pago de los lanceros de 1655 (2003); Historia del Poder Judicial Dominicano (2004), escrita junto con Américo Moreta Castillo; y El cimarronaje y la manumisión en el Santo Domingo colonial: dos extremos de una misma búsqueda de la libertad (2005).

Asimismo, entre 2000 y 2002 publicó en Gaceta Judicial más de 60 artículos de carácter jurídico e histórico.

Trayectoria y compromiso democrático

Su trayectoria intelectual estuvo acompañada por un firme compromiso democrático. En 1960 participó clandestinamente en el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Por esa militancia fue encarcelado y posteriormente enviado al exilio en Puerto Rico.

En 2024, el Poder Judicial reconoció sus aportes al estudio de la historia jurídica nacional. Su legado permanece en una bibliografía que organizó documentos, sentencias y procesos antes dispersos, y que continúa orientando la enseñanza universitaria.

Sus restos serán velados este martes en la Funeraria Blandino, en Santo Domingo.